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Spor, Koronavirüs

Buse Terim Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu duyurdu

Yeni tip koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ercan Çakar   | 25.03.2020
Buse Terim Bahçekapılı, babası Fatih Terim'in iyi olduğunu duyurdu

İstanbul

Buse Terim Bahçekapılı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi, daha iyi olacak biliyorum. Bugün biz aile fertleri duygusal olarak pek iyi değiliz ama olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, evde kalmaya devam edin." ifadelerini kullandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Önceki gün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Terim, hastanede tedavi görüyor.

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