Galatasaray, hazırlık maçında Cagliari'yi 3-1 mağlup etti

Linz
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde dün kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Cagliari ile karşılaştı.
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Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Galatasaray, Günay Güvenç, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Müsabakanın başında baskılı oynayan ve pozisyonlar bulan sarı-kırmızılı ekip tabelayı değiştirmeyi başaramadı. İtalyan temsilcisi, 16. dakikada geliştirdiği ilk ciddi atağında Michel Adopo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Rakibine 20. dakikada Roland Sallai'nin golüyle karşılık veren "Cimbom" 1-1 eşitliği sağladı. Galatasaray, 30. dakikada Barış Alper'in kaydettiği golle 2-1 üstünlük kurdu.
Teknik direktör Okan Buruk, 46. dakikada Arda Ünyay ile Elias Jelert'i oyuna sürdü. Buruk, 64. dakikada Alvaro Morata, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn'ü, 77. dakikada ise Metehan Baltacı'yı oyuna aldı.
Galatasaray, Arda Ünyay'ın 58. dakikada kaydettiği golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın ardından Avusturya kampını tamamladı.
Hazırlık maçlarında 3'te 3
Sarı-kırmızılı ekip, sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.
Sezon öncesi ilk hazırlık maçını İstanbul'da Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile yapan Galatasaray, karşılaşmayı 5-2 kazanan "Cimbom" Avusturya'da 2. Lig temsilcisi Admira Wacker'i 2-1'lik skorla geçti.
Galatasaray, son olarak İtalya'nın Cagliari takımını 3-1 mağlup etti.
Golü atan Barış Alper, Mertens'e selam gönderdi
Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz, eski takım arkadaş Dries Mertens'e gönderme yaptı.
Müsabakanın 20. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren Barış Alper, sarı-kırmızılı formayla 3 sezonun ardından futbolu bırakan Mertens'in gol sevincini yaptı.
Arda Ünyay'dan ikinci gol
Galatasaray'ın genç stoperi Arda Ünyay, hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkati çekiyor.
Geçen sezon ara transferde MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Arda, teknik direktör Okan Buruk tarafından hazırlık maçlarında görevlendiriliyor.
Fiziği ve savunmadaki müdahaleleriyle ön plana çıkan 18 yaşındaki stoper, Avusturya'da Admira Wacker ve Cagliari ile yapılan iki hazırlık maçında da fileleri havalandırmayı başardı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Genel olarak hazırız
Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Hem kendi oyununuzu oynayıp hem tüm futbolculara süre vermek hem de kazanmak istiyorsunuz. Kazanmak çok önemli olmasa da moral veriyor. İyi ve kaliteli bir oyun oldu. İstediğimiz gibi sahaya yerleştik. Oyunun her bölümüne hakimdik. Öndeki baskılarımızı doğru yaptık. Genel olarak güzel maçtı." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, yeni transfer Leroy Sane'nin yarın takımla antrenmanlara başlayacağını belirterek "Genel olarak hazırız. İsteğimiz, konsantrasyonumuz ve takım oyunumuz yerinde. Bundan dolayı çok mutluyum." dedi.
Genç stoper Arda Ünyay'ın performansını öven Okan Buruk, "Geçen sezon ortasında Arda'yı transfer ettik. Yaklaşık 1-1,5 ay sakatlığından dolayı antrenman yapamadı. Sezonu bizimle tamamladı. Sadece 1 maçta süre almıştı. İyi bir sezon başı geçirdi. Yüksek tempoda yaptığımız antrenman oyuncuların fiziksel gelişimini, direncini ve güçlerini ortaya çıkardı. Arda'nın fiziksel özellikleri, hızı ve ayakları çok iyi. Bugün topu kullandı, birebirleri doğru oynadı, öndeki baskılara doğru çıktı. Oyunumuza çok çabuk adapte oldu. 18 yaşında ve ilk defa Galatasaray forması giyen bir futbolcu gibi değildi. Sanki uzun yıllardır bu takımın parçası gibi oynadı. Bu sevindirici. Arda'yı geliştirmemiz, daha çok oynatmamız gerekiyor. Altyapıdan birçok oyuncumuz var. Takımda onlara örnek olabilecek, onları sahiplenen çok önemli oyuncular var. Arda, oynadığı 3 maçta çok iyi işler yaptı. İki gol attı ama oyun anlayışı, konsantrasyonu, isteği, hırsı çok önemli. Bundan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.
"Her mevkide birçok oyuncumuz var"
Kısa süren kampı değerlendiren Buruk, "Tüm oyuncularımın çalışmasından çok memnunum. Sakatlıktan dönen Icardi'nin takıma girişi çok sevindirici. Bugün oynayan bütün oyuncuları çok beğendim. Hepsi elinden geleni yapmaya çalıştı. Her oyuncumun performansından, saha içi ve dışındaki birlikteliklerinden memnun kaldım. Dört günlük bu kamp bizim için faydalı oldu. İlk defa bu kadar kalabalık bir kadroyla hazırlandık. Her mevkide birçok oyuncumuz var. Bugün 2-3 oyuncumuzu farklı mevkide değerlendirdim. Bu da benim için önemliydi." şeklinde görüş belirtti.
Okan Buruk, sezon öncesi santrfor belirsizliği olduğuna değinerek "Barış'ı santrforda oynattım. Daha önce oynamıştı ama uzun zamandır kanatta görev yapıyordu. Yeniden santrfor oynaması güzel oldu. Sezonun başında forvette kiminle ve nasıl başlayacağımız bizim için bir soru işareti. Victor Osimhen'i bekliyoruz. Bir an önce gelmesini istiyoruz ama o da bir antrenman süreci geçirecek. Icardi'nin takıma girişi ve Morata'nın durumu netleşecek." diye konuştu.
Sallai: "İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz"
Sarı-kırmızılı takımın Macar oyuncusu Roland Salli, sezon öncesi hazırlık dönemini iyi geçirdiklerini dile getirdi.
Cagliari'ye karşı çok iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayan Sallai, "Sezon başlamadan önce de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çıktığımız üç hazırlık maçını da kazanmayı başardık. Mutluyuz ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Asıl önemli olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yapacağımız maçlar. Çok daha iyi çalışmamız ve ilk maçımıza hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.
Sallai, genç stoper Arda Ünyay ve genç oyuncuların performansıyla ilgili, "Gençlerin gösterdiği gelişimden dolayı çok mutluyuz. İyi oyun çıkardılar. Bu da kulüp ile akademinin başarısı ve hocamızın çok iyi iş çıkardığının göstergesi. Gençler iyi işler çıkardıkça ve geliştikçe biz de çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve Galatasaray'daki atmosferi değerlendiren 28 yaşındaki oyuncu, "Açıkçası en iyi hislerden ve atmosferlerden bir tanesi. Belki de en iyisi de olabilir. Kariyerim açısından da burada olduğum için çok mutluyum. Bir şampiyonluğum oldu. Galatasaray'la gelecekte de çok daha fazlalarına imza atmak isteriz." şeklinde görüş belirtti.
Roland Sallai, sağ bek oynamasıyla ilgili, "Çok pozisyonda oynayabiliyorum. Esnek bir oyuncuyum ben. Fakat sahanın daha ilerilerinde oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Nerede oynarsam oynayayım takımım için mücadele ediyorum. Hocamın kararına her zaman saygı duyuyorum. Hocam beni sahaya çıkardığı sürece ekibim için elimden gelen her şeyi yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.