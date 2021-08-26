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Koronavirüs

Bakan Koca, Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı ilin kalmadığını bildirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadığını bildirdi.

Ömer Olcay   | 26.08.2021
Bakan Koca, Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı ilin kalmadığını bildirdi

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kayseri'nin Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75'in üzerine çıktığını ve mavi kategoriye geçtiğini, Ağrı'nın da sarı kategoride yer almaya başladığını belirtti.

"Son dakika mesajı" vurgusuyla yaptığı paylaşımında ise Koca, "Türkiye Kovid-19 Risk Haritası'nda kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, aşılama oranını artırarak, kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Şanlıurfalılara da "80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!" diye seslendi.

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