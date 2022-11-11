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Sağlık, Koronavirüs

Araştırma: Tekrarlanan Kovid-19 enfeksiyonları "organ yetmezliği ve ölümlere" yol açabilir

ABD'de yapılan bir araştırmada, tekrarlanan Kovid-19 enfeksiyonlarının, "organ yetmezliğine ve ölümlere yol açabileceği" tespit edildi.

Nuri Aydın   | 11.11.2022
Araştırma: Tekrarlanan Kovid-19 enfeksiyonları "organ yetmezliği ve ölümlere" yol açabilir

Ankara

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinin haberine göre, üniversitede yapılan bir araştırmada, Kovid-19'a ikinci kez ya da daha fazla yakalanan kişilerde daha önce görülmeyen çeşitli sağlık problemlerinin gelişebileceği ortaya konuldu.

Bu kapsamda, Mart 2020 ve Nisan 2022 arasında yaklaşık 5,8 milyon kişinin verileri incelendi.

Araştırmada, tekrarlanan Kovid-19 enfeksiyonlarının, sadece bir kez Kovid-19'a yakalananlara oranla ölüm riskini iki kat, hastalanma riskini ise üç kat daha artırdığına işaret edildi.

İkinci ve daha fazla Kovid-19 görülen durumlarda organ yetmezliği gelişebileceği vurgulanan araştırmada, bu durumdan akciğer, kalp, beyin, kan, kas ve iskelet yapısıyla mide-bağırsak sistemlerinin de olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Fakültede görevli araştırmacılardan epidemiyoloji uzmanı Ziyad Al-Aly, araştırmalarında, ikinci kez ya da daha fazla Kovid-19 görülen kişilerin, hem kısa vadede hem de uzun vadede sağlık durumlarının olumsuz etkilediğini gördüklerini belirtti.

Al-Aly, tekrarlanan her enfeksiyonda ise hastalık riskinin arttığına işaret ederek, bir sonraki enfeksiyonlara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Araştırmada ayrıca yeniden enfeksiyonun diyabet, böbrek hastalıkları ve psikolojik sağlık sorunlarını da kötüleştirdiği ifade edildi.

Araştırmanın sonuçları, Nature Tıp Dergisi'nde yayımlandı.

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