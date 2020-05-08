Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.
Ankara
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.