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Türkiye, Koronavirüs

Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 08.05.2020
Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceği bildirildi.

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