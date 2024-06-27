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Teknoloji, İsrail-Filistin çatışması

İrlanda'da Google ile İsrail arasında imzalanan "Nimbus Projesi"ne tepki

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Google ile İsrail arasında imzalanan 1,2 milyar dolar değerindeki "Nimbus Projesi" protesto edildi.

Huzeyfe Taştan  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
İrlanda'da Google ile İsrail arasında imzalanan "Nimbus Projesi"ne tepki Fotoğraf: Huzeyfe Taştan/AA

Dublin

Google'ın Dublin'deki Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Merkez binası önünde, şirketin İsrail ile imzaladığı 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesini sonlandırması talebiyle eylem yapıldı.

Gruptakiler, "İsrail mallarına boykot", "Apartheid için teknolojiye hayır", "Nimbus'a hayır" yazılı dövizler açtı.

Gösteriye katılan Kildare Filistin Dayanışma Derneği üyeleri Carmel Delaney ve Joanne Carney, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Delaney, "Bugün buradayız çünkü teknolojimizin Filistin'de bir soykırımı desteklemek için kullanılmasından büyük endişe duyuyoruz. Burada bulunanların birçoğu farklı teknoloji şirketlerinde çalışıyor ve bugün ABD'de insanlık adına tavır aldıkları için işten atılan 50'den fazla Google çalışanıyla dayanışma göstermek için buradayız." diye konuştu.

Carmel Delaney, Google ve Amazon Web Services (AWS) projesi Nimbus'un, Filistin'de dünyanın ilk yapay zeka soykırımını desteklemek için kullanılmasından da büyük endişe duyduğunu ifade etti.

Carney de "Sadece Amazon ve Google dahil değil, tüm büyük teknoloji firmaları bu işin içinde. Ben de büyük bir teknoloji firmasında çalışıyorum ve teknolojinin insan hakları için değişmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum." dedi.

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