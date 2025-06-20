Dolar
39.68
Euro
45.78
Altın
3,357.33
ETH/USDT
2,555.30
BTC/USDT
106,000.00
BIST 100
9,188.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’da halk, İsrail saldırılarını protesto etmek için Cuma namazında meydanlarda toplandı
logo
Ekonomi

Rekabet Kurulu, Google'ın PMAX kampanyasına soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Google'ın Performance Max (PMAX) kampanyası hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Seda Tolmaç  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Rekabet Kurulu, Google'ın PMAX kampanyasına soruşturma açtı

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Google'ın PMAX kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

Google'ın 2021 yılında tanıttığı kampanya, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanyadan erişme imkanı sunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda yapılacak soruşturmada, Google'ın söz konusu kampanya aracılığıyla alandaki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirilecek.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, 2'nci Ordu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu
YÖK ile Sıfır Atık Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalandı
İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonunda 67 zanlı yakalandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in bölgedeki saldırıları sona ermeli, müzakereler ve diplomasi yeniden başlamalıdır
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Benzer haberler

Rekabet Kurulu, Google'ın PMAX kampanyasına soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Google'ın PMAX kampanyasına soruşturma açtı

Avrupa Adalet Divanından Google aleyhine görüş

Rekabet Kurulu, Teknosa'ya uzlaşma sonucu 17 milyon lira ceza verdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet