Dolar
32.05
Euro
34.96
Altın
2,161.66
ETH/USDT
4,031.10
BTC/USDT
72,294.00
BIST 100
9,063.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinde konuşuyor
logo
Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hemşirelik yapan iki genç hastanede dünya evine girdi

İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde hemşirelik yapan Sair Debabeş ile Esma Caber çifti hastanede dünya evine girdi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hemşirelik yapan iki genç hastanede dünya evine girdi

İstanbul

Yaklaşık bir yıldır nişanlı olan ve İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Gazze kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okula sığınan Sair ile Esma için hastanede birkaç dakikalık mütevazı bir tören düzenlendi.

Pasta ya da meyve suyu gibi ikramların bulunmadığı törende yalnızca yerel halkın "simsimiye" ismini verdiği bir tepsi tatlı dağıtıldı.

Hemşire formalarıyla dünya evine giren çift, mesai arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Genç çift için Fatiha suresi okunup dualar edildi.

İsrail saldırılarında evleri hedef alınan genç çift evsiz kaldı

Mütevazı törende konuşan Başhemşire Cadallah eş-Şafii, "150 gündür devam eden savaşın gölgesinde sınırlı birkaç dakikada bu düğüne eşlik etmek için toplandık. Saldırı, bombardıman ve ölümlerin gölgesinde hastalarımızdan yalnızca birkaç dakikalığına daha önce pek çok kez ertelenen bu evlilik için müsaade istedik." dedi.

Geçen yıl nişanlanan ve kasım ayında düğün yapmayı planlayan çiftin, savaş nedeniyle bu zamana kadar beklemek zorunda kaldığını ifade eden Şafii, çiftin evlerinin saldırılarda hedef alındığını ve şu an evlerinin bulunmadığını, ailelerinden pek çok kişinin de güney bölgelerinde olduğunu söyledi.

Genç çifte, devam eden saldırılar nedeniyle yalnızca iki gün evlilik izni verebildiklerini belirten Şafii, savaşın sona ermesini ve ailelerin de gerçek bir sevinç yaşamasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doç. Dr. Zeybek seçim sürecinde dezenformasyona dikkati çekti
Hırka-i Şerif cuma günü ziyarete açılacak
Diyanet'ten "Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı" iddiasına ilişkin açıklama
İstiklal Marşı 103 yıl önce bugün kabul edildi
Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hemşirelik yapan iki genç hastanede dünya evine girdi

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hemşirelik yapan iki genç hastanede dünya evine girdi

İsrail bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail'in 158 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi

ABD ve Avrupa’nın Gazze’ye "deniz yoluyla yardım" ulaştırma planında belirsizlikler sürüyor

ABD ve Avrupa’nın Gazze’ye "deniz yoluyla yardım" ulaştırma planında belirsizlikler sürüyor
Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail için "rotasını değiştirmezse destek kaybedecek" uyarısı

Avustralya Dışişleri Bakanı'ndan İsrail için "rotasını değiştirmezse destek kaybedecek" uyarısı
İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli milli futbolcu Muhammed Berekat öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli milli futbolcu Muhammed Berekat öldürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet