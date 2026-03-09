İran’ın misillemelerinde ölen ABD askerlerinin sayısı 7’ye çıktı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7’ye çıktığını belirtti.
New York
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Dün gece, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri daha hayatını kaybetti.” ifadesi kullanıldı.
Böylece ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7’ye çıktığı belirtilen açıklamada, ölen 7’nci askerin, 1 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik bir saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, İran’a yönelik büyük çaplı askeri müdahalenin devam ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.