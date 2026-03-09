Dolar
44.08
Euro
50.96
Altın
5,149.05
ETH/USDT
1,926.60
BTC/USDT
65,656.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
İran-İsrail gelişmeleri

İran’ın misillemelerinde ölen ABD askerlerinin sayısı 7’ye çıktı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7’ye çıktığını belirtti.

Islam Doğru  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
İran’ın misillemelerinde ölen ABD askerlerinin sayısı 7’ye çıktı

New York

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, “Dün gece, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri daha hayatını kaybetti.” ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Böylece ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7’ye çıktığı belirtilen açıklamada, ölen 7’nci askerin, 1 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik bir saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İran’a yönelik büyük çaplı askeri müdahalenin devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi
Ordu'da eğitime kar engeli
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
Türkiye ve Umman'dan bölgeden tahliyeler için ek uçak seferi işbirliği

Benzer haberler

İran’ın misillemelerinde ölen ABD askerlerinin sayısı 7’ye çıktı

İran’ın misillemelerinde ölen ABD askerlerinin sayısı 7’ye çıktı

Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi

İran, ABD-İsrail hedeflerine yeni füze saldırısı düzenlediğini duyurdu

İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar oluştuğu belirtildi

İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar oluştuğu belirtildi
Trump, İran'da ABD'nin onayı olmadan seçilecek yeni liderin “uzun süre görevde kalamayacağını” savundu

Trump, İran'da ABD'nin onayı olmadan seçilecek yeni liderin “uzun süre görevde kalamayacağını” savundu
İran’ın “hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı” iddia edildi

İran’ın “hedef listesinde değişiklik yaparak ABD sermayesini de hedef alacağı” iddia edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet