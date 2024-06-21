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Yaşam, insana dair

Türk girişimci, atık kartonlara yaptığı resimlerle aşırı tüketime dikkati çekti

Türk girişimci ve ressam Pia Bozyel, atık kartonlara yaptığı resimlerle aşırı tüketime dikkati çekti, sürdürülebilirlik konusunda bilinçli hareket etme çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Türk girişimci, atık kartonlara yaptığı resimlerle aşırı tüketime dikkati çekti Fotoğraf: Şerife Çetin/AA

New York

Bozyel'in ilk bireysel sergisi, New York'ta sosyal ve kültürel etkinliklerle çekim merkezi haline gelen Türkevi'nde sanatseverlerle buluştu.

Atık kartonlara yaptığı resimlerle aşırı tüketimin zararlarına işaret eden Bozyel, resimlerinde bencillik ve narsizmi simgeleyen "nergis çiçeklerine" yer verdi.

Bazı klasik sanat eserlerini de yorumlayan Bozyel, çalışmalarıyla çevresel tahribatın etkilerine karşı uyardı.

Bozyel, AA muhabirine, "Her şey aslında New York sokaklarında dolup taşan atıkların bende uyandırdığı üzüntüyle başladı." dedi.

Dünyanın öz kaynaklarının aşırı tüketim nedeniyle azaldığına işaret eden Bozyel, bunun temelinde insanların "narsist duygularının" yattığını söyledi.

Bozyel, "Türkiye, sıfır atık konusunda öncü rol oynayan bir ülke. Ben de buradan hareketle, New York'ta bu bilincin artması için toplulukları sanat aracılığıyla sürdürülebilirliğe teşvik etmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Çok sayıda Türk ve yabancı sanatseverin katıldığı sergide, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yaşanabilir Bir Dünya İçin Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu" kitabı takdim edildi.

Şiir dinletisine de yer verilen sergide, katılımcılara Türk mutfağının seçkin lezzetleri sunuldu.


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