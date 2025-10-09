Dolar
Sahne dekoru ve kostümlerinden arta kalan malzemelerle kıyafet tasarladılar

Diyarbakır'da tiyatro sahnesinde kullanılan dekor ve kostümlerden arta kalan materyallerle özel kıyafetler tasarlandı.

Osman Bilgin  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Sahne dekoru ve kostümlerinden arta kalan malzemelerle kıyafet tasarladılar Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekmek amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmada, 2-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "21. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali"nde sahnede kullanılan dekor ve kostümlerden arta kalan materyallerle özel tasarım kıyafetler yapıldı.

Enstitü bünyesindeki giyim atölyesi usta öğreticileri tarafından hazırlanan 7 özel tasarım kıyafet, Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde sergilenecek.

"Pipetlerden taç başlık yaptılar"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde kostüm tasarımcısı Berna Yavuz, AA muhabirine, festival kapsamında sadece oyun sergilemediklerini, aynı zamanda farkındalık oluşturmak için birçok atölye çalışması da yürüttüklerini söyledi.

Tiyatro sahnesinde kullanılan dekor ve kostümlerden arta kalan materyalleri değerlendirmek amacıyla Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ile ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Kıyafetlerde, dekor ve kostümlerinde kullanılan malzemelerin atıkları, geri dönüşüm atölyemizdeki halatlar ve ip parçaları kullanıldı. Ayrıca plastik tabak, kaşık, bardak, pipet, eskimiş yapay çiçekler var. Bir film bandını omuz apoleti gibi kullandılar. Pipetlerden taç başlık yaptılar. Farklı kostümler tasarladılar."

Kıyafetleri öncelikle Diyarbakır'da sergileyecekleri, aynı çalışmayı diğer illerde de yapacaklarını anlatan Yavuz, daha sonra bunu büyük bir sergiye dönüştürmek istediklerini dile getirdi.

Yavuz, "Amacımız Sıfır Atık Projesi'ne dikkati çekerek farkındalık oluşturmak." dedi.

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut da geleneksel ürünleri gün yüzüne çıkaran çalışmaların yanı sıra sıfır atık temalı birçok çalışma da yürüttüklerini söyledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile tiyatro festivali kapsamında farklı bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Yakut, "Çalışmada tiyatro kostümleri tasarladık. Sıfır atık bilincinin oluşması için çalışma yürütüyoruz. Herkesi sıfır atık noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Projede yer alan usta öğretici Mustafa Temel de hayal güçlerini kullanarak farklı malzemelerle kıyafetler yaptıklarını belirtti.

