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Yaşam, insana dair

Otizmli Hira renklerle piyano çalmayı öğrendi

Trabzon'da sosyalleşmesi amacıyla müzik kursuna yönlendirilen otizmli Hira İlik, renkler yardımıyla notaları öğrenerek piyano çalmaya başladı.

Enes Sansar  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Otizmli Hira renklerle piyano çalmayı öğrendi Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Yaklaşık 4 yaşına kadar konuşma güçlüğü çeken İlik'e, 7 yıl önce hafif otizm tanısı konuldu.

Erdoğdu İlkokulu 4. sınıf özel eğitim öğrencisi 12 yaşındaki İlik, rehabilitasyon merkezinin yanı sıra sosyalleşmek amacıyla çeşitli kurslara gidiyor. İlik, 2 yıl önce başladığı kursta renkler yardımıyla piyano çalmayı öğrendi.

"Başardıkça mutlu oldu"

İlik'in piyano eğitmeni Hazel Tanç Bekar, AA muhabirine, disleksi ve otizmli kursiyerlere müzik öğretme konularında araştırma yaptığını söyledi.

Bekar, kağıtta renkle gösterdiği notaların karşılığını piyano üzerinde de aynı renkle gösterdiğini, ritim çubuklarıyla da tonlamayı anlattığını ifade ederek, bu yöntemin İlik'te olumlu sonuç verdiğini dile getirdi.

İlik'te kursa ilk geldiğinde zorlandığını ama başardıkça mutlu olduğunu belirten Bekar, "Piyano eğitimine ilk önce renklerle başladık. Çocukların durumuna göre sayılar ve renkler olarak öğretim şeklimizi değiştiriyoruz. Genelde nota ile eğitimde zorlandıkları için bildikleri şeyler üzerinden gitmek onların daha çok hoşuna gidiyor. O yüzden Hira'da renk yöntemini kullandık. Şu anda iki elini aktif kullanabiliyor. Daha önce tek el ve tek parmak başlayan eğitimimiz, 10 parmağına yayılmış durumda." diye konuştu.

Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde yüksek lisansına devam eden Bekar, otizmlilere enstrüman çalmayı öğretmede onlarla güçlü iletişim kurulmasının önemine dikkati çekerek, eğitimin onların ilgisine göre şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özel çocuklarla çalışmanın sabır gerektirdiğini vurgulayan Bekar, şunları söyledi:

"Özel eğitim alan çocukların daha çok hayata karışmalarını, sanatsal alanda olmalarını istiyoruz çünkü başarabildiklerini görüyoruz. İster istemez insanlarda bir ön yargı var. 'Nasıl olacak?' veya 'Okuma yazma henüz bilmiyor bunu başarabilir mi?' Doğru tekniği çocuğa göre uygularsak başarabiliyorlar ve bunu başardıklarını kendilerinin de hissedip mutlu olduklarını düşünüyorum."

Kurs eğitmenlerinden Seda Nur Akkaya da İlik'in her geçen gün piyano çalmayı daha da pekiştirdiğini söyledi.

Müzikle uğraştıkça öğrencisinin mutlu olduğunu gözlemlediğini anlatan Akkaya, "Hira'nın piyanoya hiç ilgisi yoktu ama doğru teknikle gayet güzel, başarılı bir şekilde çalıyor şimdi. Daha da ileri gidecek inşallah." dedi.

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