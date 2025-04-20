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Yaşam, insana dair

Mutlu evliliğin sırrını 60 yıldır eşine getirdiği çiçeklerde buluyor

Gaziantep'te yaşayan 84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, 60 yılı aşkın evliliğinde mutluluğun formülünü eşine her fırsatta çiçek almakta buluyor.

Ömer Faruk Salman  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Mutlu evliliğin sırrını 60 yıldır eşine getirdiği çiçeklerde buluyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Şehitkamil ilçesinde yaşayan Abdülkadir ve Nimet Ekmekçi çifti, 1965 yılında görücü usulü evlendi. Evlendikten sonra 15 yıl Almanya'da yaşayan ve ardından Türkiye'ye dönen çiftin, bu evlilikten 3 çocuğu ve 10 torunu oldu.

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Yarım asrı aşkın süredir evli olan 84 yaşındaki Abdülkadir Ekmekçi, evlendiği günden beri eşine her mevsim sık sık farklı çiçekler alıyor.

Evin her odası çiçeklerle dolu olan çift, mutlu evliliklerinin sırrını önce birbirlerine olan saygı ve sevgilerine sonra da bu çiçeklere bağlıyor.

Abdülkadir Ekmekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin mutlu olması için çiçek getirmekten vazgeçmediğini söyledi.

Eşini çok sevdiğini anlatan Ekmekçi, "Hanımıma her zaman gül ve çiçek getiririm, 60 yıldır mutlu bir yaşamımız var. Hatır almak için bir çiçek getirmek onun gönlünü kazanmak demektir. Onun gönlünü kazandığımda o da gönlünü bana veriyor ve bana hürmet ediyor. O bana saygı duyuyor ben de onu seviyorum, aşk doğuyor." dedi.

Ekmekçi, yolda eşiyle her zaman el ele yürüdüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Hanıma çiçek vermek hanımı mutlu etmek demektir. O çiçekle gönlünü almış oluyorum, o seviniyor, sevindikçe ben de mutlu oluyorum. Evimizin her tarafında çiçek var. Bahçede, evimin her odasında çiçeklerim var. Çiçeklere çok bayılır ve evde bakmayı sever. Ben de bu yüzden her zaman getiriyorum."

Mevsimine göre çiçek getiriyor

Nimet Ekmekçi ise eşinin mevsime göre çiçek getirdiğini anlatarak, "Yaz geliyor gül getiriyor, kış geliyor bahar oluyor nergis getiriyor. Bir dal çiçekle eşinizin gönlünü alabilirsiniz." dedi.

Eşini ve çiçekleri çok sevdiğini ifade eden Nimet Ekmekçi, "Çiçekleri o kadar seviyorum ki, sabah yataktan kalktığımda ilk olarak onlara bakmaya giderim. Bir dal kurumuşsa toplar, suyu eksik olana su veririm. Evimizin her odasında çiçeklerim var, onlarla konuşurum, adeta arkadaş gibidirler." şeklinde konuştu.

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