Yaşam, insana dair

"Mantar avcıları" Antalya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

Antalya'da bir araya gelen mantar meraklıları, mantar uzmanı Ömer Üngör eşliğinde bölgede yetişen mantarları topladı.

Bekir Bektaş  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
"Mantar avcıları" Antalya'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi Fotoğraf: Bekir Bektaş/AA

Antalya

Döşemealtı ilçesinin Güveruçurumu mevkisindeki ormanlık alanda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup, temel bilgilendirmenin ardından bölgede mantar aradı.

Yaklaşık 2 saatlik "mantar avının" ardından Ömer Üngör tarafından toplanan mantarların cinsi, sofra ya da tıbbi değerleri hakkında bilgi verildi.

Yenilebilir ve zehirli mantar türlerinin nasıl tanınabileceğini konusunda bilgi veren Üngör, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Üngör, zehirlenmelerin en çok pazarlardan ve yol kenarlarında satılan mantarlardan satın alıp yenilmesi sonucu gerçekleştiğine dikkati çekti.

Bilinmeyen ve bir başkasının bilgisine güvenilerek mantar tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Üngör, "Kimse 'Ben bilmiyorum ama bu mantarı satan kişi biliyordur' diyerek mantar yememeli. Bir mantarı bildiğiniz başka bir mantar türüne benzediği için 'Bu da zehirli değildir' diye düşünerek de tüketmemeliyiz. Yenilebilir türlere benzeşen ancak zehirli olan türler de olabilir." dedi.

Etkinlik, mantarlı burger ikramıyla sona erdi.

