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Teknoloji, insana dair

Lise öğrencileri yapay zeka destekli görsel ve sesli çeviri uygulaması tasarladı

Trabzon'da üç lise öğrencisi, yapay zeka araçlarını kullanarak Türkçe ve İngilizce deyimler, atasözleri ve soyut kelimelerin çevirisini görsel, sesli ve yazılı yapabilen uygulama geliştirdi.

Enes Sansar  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Lise öğrencileri yapay zeka destekli görsel ve sesli çeviri uygulaması tasarladı Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Şevval Karpuz, Nilgün Vera İnan ve Melih Yardım, yabancı dil öğrenme sürecini kolaylaştırmak amacıyla bir araya geldi.

Projelerine "Yapay Zeka Destekli Yeni Nesil Materyal: LINGUAI" adını veren üç öğrenci, "GPT 4o", "GPT 4o-mini", "React Native", "ElevenLabs", "DALL-E" ve "Typescript" gibi yapay zeka araçlarının yer aldığı mobil uygulama tasarladı.

Her iki dilde karşılıklı çevirisi zor olan cümleleri yazılı, görsel ve sesli anlatan prototip uygulama, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türk dili ve edebiyatı alanında birincilik elde etti.

Projeyi hazırlayan öğrenciler, uygulamayı daha da geliştirerek cep telefonlarına yüklenebilecek hale getirmeyi amaçlıyor.

Öğrencilerden Melih Yardım, AA muhabirine, uygulamayı modern teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaya çalışarak yaptıklarını söyledi.

Uygulamanın pratik kullanıma sahip olduğunu dile getiren Yardım, "Çağımızın en modern, en gelişmiş yapay zeka modellerinden 'GPT 4o', 'GPT 4o-mini' modellerini kullanarak bu uygulamayı geliştirdik. Uygulamamızda kullanıcılar deyimleri görüntüleyebiliyor. Aynı şekilde bu deyimler hakkında örnekleri ve açıklamaları okuyabiliyorlar. Bu açıklamalar, yine yapay zeka tarafından anında oluşturuluyor, örnekler de çeşitlendirilebiliyor. Resim ve örnek oluşturma, bunların hepsi uygulamamızda var." diye konuştu.

Yardım, yapay zeka sayesinde kullanıcıların uygulamada bazı testlere de katılabileceğine işaret ederek, "Kullanıcılar, uygulamamızda deyimleri öğrendikçe uygulamamız bunları takip ediyor. Yapay zeka, kullanıcılara günlük testler oluşturuyor. Bu testlerde örnekler veya şıklı sorular oluyor. Böylelikle kullanıcılar, oradaki konuları daha kolay şekilde kullanabiliyorlar." dedi.

"Deyimleri görselleştirebiliyoruz"

Sesli ve görsel anlatım için farklı programlardan yararlandıklarını belirten Yardım, şöyle devam etti:

"Ses oluşturmak için ses sentezi teknolojisi kullanıyoruz. Yapay zeka ile bunu 'ElevenLabs' programıyla yapıyoruz. Bu, yine anlık gerçekleştiriliyor. Bir tuşa bastığınızda hemen yapay zeka o yazıyı alıyor ve sesli bir şekilde okuyor. Resim oluşturmayı ise 'ChatGPT DALL-E' modeliyle yapıyoruz. Bu modelde resim oluşturabiliyoruz, deyimleri görselleştirebiliyoruz. Bu da bu soyut deyimleri somutlaştırarak kullanıcıların anlamasını kolaylaştırıyor."

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Volkan Köseoğlu da uygulamanın Türkçe öğrenmek isteyenlere kolaylık sağlayacağına işaret etti.

Uygulamanın oluşturulma sürecinin kolay olmadığını dile getiren Köseoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizde en azından birçok yabancı, Türkçe eğitiminde bu uygulamayı kullanabilir. Başta bunun tasarımı ve arayüzü olsun, içeriklerin yapay zekaya entegrasyonu biraz zahmetli oldu. Platform, bir kere kurulduktan sonra artık diğer içerikler de kolaylıkla eklenebiliyor. Önemli kısmı burada öğretmende aktif. Dolayısıyla doğru içeriği doğru bir şekilde vermek anlamında öğretmenin aktif olması, uygulamayı daha da güçlü yapıyor."

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