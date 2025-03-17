Köy köy gezip müzikle tanışmamış çocukların hayallerinin kapısını aralıyorlar
Çocukken kendine ağaçtan gitar yapan 31 yaşındaki müzik öğretmeni, kurduğu sivil toplum kuruluşuyla köy köy gezip müzik ve sanata erişimi kısıtlı çocuklara enstrüman çalmayı öğretiyor.
İstanbul
Halk ozanı Aşık Yusuf Karataş'ın torunu olan Onur Kahvecioğlu, İstanbul'un bir köyünde okuduğu ilkokulda enstrümana erişemediği için ağaçtan kendi gitarını yaparak müziğe olan ilgisini geliştirdi.
Uludağ Üniversitesini bitirip müzik öğretmeni olan Kahvecioğlu, 2017'de "Müzikist" topluluğunu kurarak, sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya başladı.
Kahvecioğlu ve ekip arkadaşları, "Köyde Müzikist Var" projesi kapsamında pilot il seçilen Bursa'nın 8 mahallesinde müzik eğitimi ve enstrümana erişimi sınırlı çocuklara sınıf ortamında sanat aşılamaya başladı.
Öğrencilere temel müzik eğitimi verip enstrüman çalmayı öğreten ekip, hayatında hiç konsere gitmemiş çocuklar için etkinlikler ve atölyeler düzenledi.
Kahvecioğlu ile ekibi, sürdürülebilirlik için öğretmenlere de müzik eğitimi vermeyi hedefliyor.
Onur Kahvecioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de müziğin erişilebilirliği üzerine çalışma yapan herhangi bir kurum olmadığı için böyle bir projenin gerekli olduğunu düşündüğünü söyledi.
Bu kapsamda "Müzikist"i hayata geçirdiklerini belirten Kahvecioğlu, öğretmenlerle köy okulundaki öğrencilerle müzisyenlerle sanatçılarla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.
Kahvecioğlu, köy okullarında çocukların temel müziğe erişimi noktasında çalışmaların yanı sıra Sabancı Vakfının desteğiyle köy öğretmenlerinin müzik eğitimi konusundaki yetkinliklerini artıracak bir çalışmayı da yürüttüklerini dile getirdi.
"Köy okullarında müzik eğitimi konusunda yeni bir dönem başlıyor"
Kendisinin de köy okulunda okuduğunu kaydeden Kahvecioğlu, "Müzik tutkumu ileriye taşıyacak adımı müzik öğretmenimizin olmaması nedeniyle destek alarak göremedim. Geçmişte yaşadığım sorunlara çözüm bulmak için Müzikist'i hayata geçirdim. Projeyi başlatmadan önce üniversite döneminde köy okullarına giden bir topluluğun parçasıydım. Orada bir öğrencimizi keşfettik ve kendisi konservatuvar kazandı. Şu an müzisyen olarak hayatına devam ediyor. Tutkusunun peşinden gitti. Böyle bir hikayeden sonra bu projenin var olması gerektiğine karar verdim. Müzik tutkusunun peşinden gitmek isteyen çocuklar için bu projeyi geliştirdim. Projenin özellikle o küçük Onurları keşfetmek adına önemli bir yerde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Kahvecioğlu, birleştirilmiş sınıflardaki köy okulu öğrencilerinin müzik eğitiminde ciddi sorunlar yaşadığına dikkati çekerek, projeyle yaklaşık 2 bin çocuğa ulaştıklarını vurguladı.
"Bugün köy öğrencilerinin sürdürülebilir olarak müzik eğitimine ulaşması için hem sahada çalışmalar yapıyoruz hem de köy öğretmenlerine ulaşıyoruz." diyen Kahvecioğlu, Bursa'nın pilot il olduğunu, burada 5 yılda elde ettikleri deneyim ve birikimleri 81 ildeki köy çocukları ve köy öğretmenleriyle paylaşacaklarını söyledi.
Kahvecioğlu, Türkiye'deki tüm köylerde okuyan öğrencileri temel müzik eğitimiyle tanıştıracak bir modeli uyguladıklarının altını çizerek, "Köy öğretmenlerinin yetkinlikleriyle birlikte 'Köy okullarında müzik eğitimi konusunda yeni bir dönem başlıyor.' diyebiliriz. Yaptığımız çalışmalarla 2023 yılında 'Sabancı Vakfı Fark Yaratanı' seçildim." ifadelerini kullandı.
"Hiç konsere gitmemiş, hiçbir enstrümanla tanışmamış öğrenciler vardı"
Köy okulundaki çocuklara 2017'den beri ulaşarak, onların kalplerine dokunmaya çalıştıklarını kaydeden Kahvecioğlu, şöyle devam etti:
"Çocuklarla atölyeler düzenledik. Onları müzikle bir enstrümanla tanıştıracak etkinlikler yaptık. Gerçekten hayatı boyunca hiç konsere gitmemiş, hiç enstrümanla tanışmamış öğrenciler vardı. Bizleri, enstrümanları görünce çok heyecanlanıyorlar. İlk başta bu heyecanla başladı. Ama daha sonra 'Bu heyecanı nasıl sürdürülebilir hale dönüştürebiliriz?' diye konuşmaya başladık. 'Müzikist' olarak her yıl belirli periyotlarda çocuklarla bir araya gelerek çeşitli kültür sanat etkinlikleri, atölyeler ve eğitim uygulamaları yapmaya başladık. Bugünse köy öğretmenlerini destekleyerek, bu modeli daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Köy okulunda okurken bize enstrüman dersi verecek ya da müzikle tanıştıracak bir öğretmenimiz yoktu. Ben de ahşaptan kendi gitarımı yapmıştım. Aslında oradaki Onur'un parçası projeye de yansıyor. Tutkularının peşinden giden çocukları keşfedip, onların müzik aşkını perçinleyip, müzikle tanıştırmak istiyoruz."
Kahvecioğlu, projenin çocukların güzel sanatlar alanından haberdar olması ve müzik kariyeri yapabileceklerini anlatmak için hayata geçirildiğini aktararak, "Biz çocukları tutkularının peşinden gitmeleri için teşvik ediyoruz. Benim gibi tutkusunun peşinden gidecek çocukların olması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Köy Öğretmenleri İçin Müzik Eğitimi Rehberi projemiz Sabancı Vakfının hibe programı tarafından destekleniyor. Orhaneli'nde bu yılki çalışmamızda 'Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)' proje ortağımız." bilgisini verdi.
Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan köy okulu öğretmenleri için müzik eğitim rehberi hazırladıklarını belirten Kahvecioğlu, İstanbul'da bu doğrultuda 2 çalıştay düzenlediklerini sözlerine ekledi.
"Kendi içimizdeki çocuğun elinden tuttuk"
Sosyal bilimci Ayşegül Çelebi Kıcıman, 2 yıldır "Müzikist" topluluğunun gönüllüsü olduğunu söyledi.
Kıcıman, proje rehberini hazırlarken çok dönüştürücü bir deneyim yaşadıklarını dile getirerek, "Rehberde yer alacak etkinlikleri, aktiviteleri hazırlarken aslında biz de kendi içimizdeki çocuğun elinden tuttuk, çocuk olduk. Onların bunları keyifle deneyimlemeleri için aslında biz önceden bunları denedik. Bu çok heyecan vericiydi. Benim de müzik öğretmenim yoktu; enstrümanlarla tanışmadım." diye konuştu.
Köy okullarında görev yapan Türkçe öğretmeni Ömer Kaya da bu projeyle müziği yeniden keşfettiğini kaydetti.
Kaya, branşı gereği en önemli amacının Türk dilini öğrencilerine sevdirmek olduğunu ifade ederek, "Müzik, kültürümüzün merkezinde yer alan parçalardan biri. Eğitimi sadece bilgi öğrenmekten dışarıya çıkarıp müziği de içine kattığımız zaman çok daha başarılı olacağız. Müzikist'in uygulamalı olarak müziği derslere ve okullara getirmesi bizim için önemli." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.