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Yaşam, insana dair

Kırklareli'nde "aktif yaşlanma eğitimi"ne katılan huzurevi sakinleri kep attı

Kırklareli Üniversitesince yürütülen "Aktif Yaşlanma ve Çocukların Bilişsel Gelişimini Destekleme Projesi" kapsamında eğitimlerini tamamlayan 11 huzurevi sakini, mezuniyet töreninde kep attı.

Özgün Tiran  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Kırklareli'nde "aktif yaşlanma eğitimi"ne katılan huzurevi sakinleri kep attı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kayalı Kampüsü Prof. Dr. Mustafa Aykaç Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, huzurevi sakinlerine yönelik psikoloji, hukuk, ilahiyat, müzik, yoga, nefes terapisi, denge, koordinasyon ve bilişsel oyunlar gibi çeşitli alanlarda 8 hafta süren eğitim düzenlendiğini söyledi.

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Eğitimlerle, yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasının amaçlandığını belirten Ak, şöyle konuştu:

"Proje faaliyetleriyle, yaşlı vatandaşlarımızın topluma ve sosyal hayata aktif katılımı desteklenirken, yalnızlık, depresyon ve sosyal izolasyon gibi olumsuzluklara karşı da koruyucu bir etki sağlandı. En önemlisi, öğrencilerle büyüklerimizi bir araya getirerek, nesiller arası etkileşimi güçlendirdik. Böylece gençler ile yaşlılar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlandığı, ön yargıların azaldığı, sosyal bağların güçlendiği anlamlı bir ortam oluştu."

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de projenin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Rektör Ak, gözyaşlarına hakim olamadı

Daha sonra, eğitimlerini başarıyla tamamlayan huzurevi sakinlerine cübbeleri giydirildi.

Sahneye baston ve koltuk değnekleriyle çıkan yaşlılar, ardından kep attı. Duygusal anların yaşandığı törende, Rektör Ak da gözyaşlarına hakim olamadı.

Huzurevi sakinlerinden 70 yaşındaki Mehmet Taşçı, AA muhabirine, eğitimin çok güzel geçtiğini ve benzer projelerin artmasını istediğini söyleyerek, "Çok heyecanlıyım, içimde çekirgeler zıplıyor sanki." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 yıldır huzurevinde kalan 78 yaşındaki Abdullah Kökten ise hayatında ilk kez kep atmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Nesiller Arası Gelişim Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Yeniçırak ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Yeliz Mercan'ın da konuşma yaptığı program, alkışlarla sona erdi.

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