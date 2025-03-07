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Kırgız üniversite öğrencisinin hayali, Türkiye'de okçuluk milli takımına girmek

Türkiye'ye üniversite eğitimi için gelen Kırgız Shakhlokhan Khodzha Akhunova, gönül verdiği geleneksel Türk okçuluğunda adını dünyaya duyurmak istiyor.

Serhat Çetinkaya  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Kırgız üniversite öğrencisinin hayali, Türkiye'de okçuluk milli takımına girmek Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nde burslu okuyan ve 5 dil bilen Akhunova, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nde gördüğü eğitimin yanı sıra Meram Belediyespor Geleneksel Türk Okçuluğu Takımı'nın başarısı için ter döküyor.

Milli okçu Mete Gazoz'dan etkilenerek 3 yıl önce spora başlayan Akhunova, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla geleneksel okçuluk takımına seçilerek müsabakalara katılmaya başladı.

Son olarak üniversitelerarası şampiyonada bireysel ve takım halinde birinci olan Akhunova, uluslararası başarılar için Türk milli takımında yarışmayı amaçlıyor.

"Şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorum"

Shakhlokhan Khodzha Akhunova, AA muhabirine, spor kariyerinde önemli yerlere gelmek istediğini söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Akhunova, üniversite eğitimi bittikten sonra da hayatını Türkiye'de şekillendirmeyi planladığını dile getirdi.

Akhunova, sporun hayatının birçok alanını olumlu etkilediğini, kendini geliştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yaşamak, eğitim almak hayalimdi. Arkadaşlarım da Türkiye'de yaşadığım ve eğitim aldığım için benimle gurur duyuyor. Kırgızistan'a göre burada eğitim daha zor ama ben memnunum. İmkanlar daha gelişmiş. Türk vatandaşlığına geçmek için yaptığım başvuru kabul edilirse milli takım seçmelerine de katılmayı düşünüyorum. Milli takımda mücadele etmeyi çok istiyorum. Uluslararası yarışmalarda şampiyonluklar kazanmayı hedefliyorum."

"Mete Gazoz Türk dünyasının gençlerine örnek oluyor"

İdolünün Mete Gazoz olduğunu, başarılarını gururla takip ettiğini vurgulayan kadın sporcu, şunları kaydetti:

"Mete Gazoz sadece Türkiye'de değil, tüm Türk dünyasının gençlerine örnek oluyor. Onu örnek alıyorum. Antrenmanlarımı bunun ciddiyetiyle sürdürüyorum. Büyük heveslerim var. Gelecekte, onun elde ettiği önemli başarılar gibi ben de başarılı olmak istiyorum. Önümüzdeki nisanda Türkiye Şampiyonası var. O turnuvaya hazırlanıyorum. Haftada dört gün antrenman yapıyorum. Sıkı şekilde hazırlanamaya devam ediyorum."

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