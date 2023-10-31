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Yaşam, insana dair

Kadiri amcadan simit tezgahında çocuklara gölge oyunu

Tekirdağ'da simitçilik yapan, kentte "Karagöz Amca" olarak tanınan 70 yaşındaki Kadiri Fevzi Yılmaz simitçi tezgahında çocuk müşterilerine kukla gösterileri sunuyor.

Fırat Çakır  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Kadiri amcadan simit tezgahında çocuklara gölge oyunu Fotoğraf: Fırat Çakır - AA

Tekirdağ

Ayakkabı tamircisi olarak çalıştığı yıllarda sahne sanatları ve kuklacılığa ilgisini fark eden Yılmaz, eşinin vefatı sonrası yalnızlığını gidermek amacıyla emekliliğinde kukla oynatıcılığı yaparak insanları düşündürürken eğlendirmeyi hayal etti.

Yılmaz, yıllarca yaptığı ayakkabı tamirciliğinin ardından emekliye ayrıldığında kukla yapımını internetten çeşitli videolar izleyerek öğrendi.

Çalışma hayatına simit satarak devam ederken aynı zamanda strafor, ağaç hamuru ve plastikten pek çok kukla yapan Yılmaz, bir süre sonra kukla oynatmak ve gölge oyunu sunmak için çeşitli organizasyonlarda ve okullarda sahne aldı.

Yılmaz, yine davetler geldikçe organizasyonlarda yer alırken simit tezgahında da özellikle çocuk müşterileri için kimi zaman kukla kimi zaman da Karagöz-Hacivat oynatıyor.

"Kuklaları çocuklara armağan ediyor"

Yılmaz, AA muhabirine simit satarak evini geçindirdiğini, bu arada da kuklacılık hayalini gerçekleştirerek insanların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Hobisi nedeniyle şehirde "Karagöz Amca" olarak tanındığını ifade eden Yılmaz, tek amacının ilgi ve şefkat bekleyen çocuklara güzel vakit geçirtmek olduğunu belirtti.

Son zamanlarda teknolojinin etkilediği çocuklara geleneksel oyunları, oyuncakları tanıtmayı istediğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Telefondan başka bir şey görmüyoruz. Bu da çocuklar için çok sakıncalı oluyor. Çocuklar ne okul oyunları ne mahalle oyunları ne de kukla oyunları biliyor. Bunları sevdirmek için elimden geleni yapıyorum.

'Çocuklar bilgisayara bağımlı kalmasınlar' diye bu kuklaları oynatıyoruz. Onların da hoşuna gidiyor. Benden Karagöz alıyorlar ben oynatıyorum, onlar oynatıyorlar böylece çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutmaya bakıyorum."

Yılmaz, gösteriden sonra kuklalarını çocuklara armağan ettiğini kaydetti.

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