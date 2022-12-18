Kadın usta keçeden yaptığı ürünleri meraklılarına ulaştırıyor
Keçe sanatına yeni bir soluk getiren İzmirli Dilek Kahya, keçeden atkı, şal, masa örtüsü, koltuk şalı, pano, panço, ceket, anahtarlık, şapka, yelek, çanta, cüzdan ve terlik gibi ürünler tasarlıyor.
İzmir
İzmir'in Tire ilçesi, tarihi yapılarından mutfağına kadar birçok alanda farklı kültürlerin etkileşiminin örneklerini bugüne taşıyan yapısıyla dikkat çekiyor.
Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapan ilçede, 13. yüzyılda Aydınoğulları Beyliği ile Türk egemenliği başladı. 1426'da Osmanlı Devleti'ne geçen Tire, Müslümanların hakimiyetiyle şehir hayatına ait birçok esere sahip oldu.
Selçuklu Türkleri ile Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen ve yüzlerce yıldır kullanılan, geçmişi milattan önce 6 bin yıllara kadar uzanan ve kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan keçecilik de bu ilçenin önemli zanaatlarından biri olarak ön plana çıkıyor.
Tire'de sanata gönül vermiş keçe ustalarından biri olan Dilek Kahya da bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.
Yaklaşık 13 yıldır keçecilikle uğraşan Kahya, geçmişte neredeyse her evde bulunan keçe halıların bu dönemde kullanılmaması nedeniyle, keçeden atkı, şal, masa örtüsü, ceket, anahtarlık, şapka, yelek, çanta, cüzdan, terlik gibi ürünler tasarlayıp, ülkenin farklı illerine ve yurt dışına satıyor.
"İşimiz çok güzel ve yoğun"
Dilek Kahya, AA muhabirine, keçeciliğin geçmişte çok yaygın olduğu yerlerden Tire'de bugün 2-3 kişinin bu işi sürdürdüğünü belirtti.
Babası aracılığıyla keçe ustalarıyla tanıştığını ve mesleği onlardan öğrendiğini ifade eden Kahya, "13 seneden beri çalışıyorum. Sabah dükkanı açtıktan sonra tezgahımızın başına geçiyoruz. İşimiz çok güzel ve yoğun. Bu mesleği kadınlara tavsiye ederim ama öncelikle sevmeleri gerekiyor. Bu mesleğe adım attığımda bakıp gitmeyi düşünüyordum. Yani bu kadar güzel olacağını ve yapabileceğimi düşünmemiştim." dedi.
Özgün tasarımlar geliştirdiklerini ve hem yurt içi hem de yurt dışından gelen siparişlere cevap verdiğini dile getiren Kahya, değişik ürünler ürettiklerini söyledi.
Kahya, "Atkı, şal, masa örtüsü, koltuk şalı, pano, panço, ceket, keçe sabun, anahtarlık, şapka, yelek, çanta, cüzdan, terlik gibi ürünleri her yere gönderiyoruz. Avrupa'dan Amerika'ya kadar her yerden sipariş geliyor. Keçe şu an popüler olduğu için herkes seviyor ve alıyor. Entelektüeller, keçe ve doğal malzemeleri sevenler gelip, alıyorlar ürünlerimizi." diye konuştu.
Bu mesleğin kaybolmasını istemediğini belirten Kahya, bundan dolayı da zaman zaman iş yerine gelen moda ve tasarım öğrencilerine işin inceliklerini öğrettiğini sözlerine ekledi.
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