Dolar
41.70
Euro
48.71
Altın
3,957.59
ETH/USDT
4,686.00
BTC/USDT
124,259.00
BIST 100
10,840.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da “Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi”ne katılıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Aydın İl Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor
logo
insana dair

İskoçyalı Julieta Lorena Martinez "Kuruluş Osman" dizisinden sonra Müslüman oldu

İskoçyalı Julieta Lorena Martinez, ATV'de yayınlanan Bozdağ Film imzalı "Kuruluş Osman" dizisinden etkilenerek, Müslüman oldu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
İskoçyalı Julieta Lorena Martinez "Kuruluş Osman" dizisinden sonra Müslüman oldu Fotoğraf: Bozdağ Film

İstanbul

Bozdağ Filmden yapılan açıklamaya göre, Martinez diziyi izlerken Türk kültürüne duyduğu merakın ardından yaptığı araştırmalar sonucu Müslüman olmaya karar verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul'a gelerek Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret eden Martinez, dizinin çekildiği mekanları gezdi ve platoda Kayı Obası'nı da görme fırsatı buldu.

Tesettüre de giren Martinez, ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde Türk dizilerini izlemeye başladığını aktararak, "Hikayeden, tarihten ve daha önce hakkında hiç bilgi sahibi olmadığım, duymadığım İslam hakkındaki bilgilerden çok etkilenmiştim. Bu durum beni Kur'an-ı Kerim okumaya yöneltti ve 'Kuruluş Osman'ı izledikten 2 yıl sonra şehadet getirdim ve Müslüman oldum." ifadelerini kullandı.

Martinez, Bozdağ Film Platoları'na gelmenin kendisi için ruhani bir yolculuk olduğunu belirterek, "Bozdağ Film Platoları'na gerçekten teşekkür ederim. Beni yeniden hayata döndürdüğü için. Tamamen yenilenmiş gibiyim. Buna bayıldım." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye Yüzyılı'nın temelini aile kurumu üzerine inşa edeceğiz
JAK timleri zorlu tatbikatlarla göreve her an hazır
Azerbaycan'ın Gebele şehrinde "Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi" başladı
İstanbul'da "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı" düzenlendi
Artvin açıklarında insansız deniz aracı bulundu

Benzer haberler

İskoçyalı Julieta Lorena Martinez "Kuruluş Osman" dizisinden sonra Müslüman oldu

İskoçyalı Julieta Lorena Martinez "Kuruluş Osman" dizisinden sonra Müslüman oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet