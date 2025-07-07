Dolar
40.00
Euro
46.95
Altın
3,302.48
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,154.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Engelliler hayallerini akrilik boyayla tuvale resmediyor

Afyonkarahisar'da bedensel engelli kursiyerler, kendilerine terapi gibi gelen akrilik resim kursunda yeteneklerini sergiliyor.

Arif Yavuz  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Engelliler hayallerini akrilik boyayla tuvale resmediyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu işbirliğinde akrilik resim kursu açıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kursa katılan dernek üyesi 14 kişi, resim öğretmenleri Nihat Nazilli'nin yönlendirmesiyle tuvallerine hayallerini çiziyor.

"Burada motive oluyorlar"

Nazilli, AA muhabirine, yaklaşık 6 aydır engelli kursiyerlerinin sanatsal ufkunu açmak için bir arada olduklarını söyledi.

Kursiyerlerin yeteneklerini gördükçe kaygılarının ortadan kalktığını anlatan Nazilli, "Resim yapmayı çok sevdiler. Hevesli oldukları için de çabuk öğrendiler. Tuvallerine istedikleri görselleri fırça ve boyayla resmedebiliyorlar. Onlara resimle rahatlayıp dinlendikleri bir alan oluşturduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

Bu ay sergi açacaklarını aktaran Nazilli, bazı kursiyerlerinin resimleri için sipariş aldıklarını öğrenince mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Faruk Özkara da kendisinin de kursa katıldığını, güzel eserler ortaya çıkardıklarını söyledi.

Kursta derslerin renkli geçtiğini belirten Özkara, "Buradaki arkadaşlarımızın hepsi bedensel engelli. Zorlansak da güzel işler çıkardığımızı düşünüyorum. Ben bile altıncı tuvalimi yapmaya başladım. Üyelerimizden güzel geri dönüşler alıyoruz. Burada motive oluyorlar." dedi.

"Toplumdan kopmamak bizleri güçlendiriyor"

Kursiyerlerden Fatma İmrak da kursta öğrendikleriyle güzel tablolar yaptığını söyledi.

Sosyalleşmesi açısından kursun kendisine faydalı olduğuna dikkati çeken İmrak, "Ben sonradan engelli oldum. Bu dünyada mutlu olmaya, kendimizi motive etmeye ihtiyacımız var. Toplumdan kopmamak bizleri güçlendiriyor. Akrilik resim kursu bana terapi gibi geldi. Burada başarılı bir şeyler yapmak heyecan veriyor. Her biten tuval sonrası yenisini yapmak istiyorum. Burada çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Seviye Süngü ise kursta zamanın hızlı geçtiğini, beşinci resmini yaptığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti heyetini kabul edecek
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İZBETON Genel Müdürü Kaya, Cemil Tugay'ı suçladı
Bakan Uraloğlu: Kara yolu ağını güçlendirmek için 176 milyar doların üstünde yatırım yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Bakan Tunç: İşyurdu çalışmalarına ilişkin protokol kapsamında hükümlü ve tutuklulara eğitimler verilecek

Benzer haberler

Engelliler hayallerini akrilik boyayla tuvale resmediyor

Engelliler hayallerini akrilik boyayla tuvale resmediyor

Afyonkarahisarlı kadınlar yaptıkları doğal tahin ve köpük helva ile kazanç sağlıyor

Gezgin arıcı baba ve oğlu kaliteli bal için omuz omuza çalışıyor

Afyonkarahisar'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu

Afyonkarahisar'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu
Afyonkarahisar'da yüzlerce keklik "kene ve süne" avı için yetiştiriliyor

Afyonkarahisar'da yüzlerce keklik "kene ve süne" avı için yetiştiriliyor
Görme engelli genç hafızlık sınavına hazırlanıyor

Görme engelli genç hafızlık sınavına hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet