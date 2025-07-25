Orman yangını şehitlerinden Muharrem Can'ın cenazesi Konya'da defnedildi
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü TUSAŞ mühendislerinden Muharrem Can, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Konya
Ankara'da düzenlenen törenin ardından Meram ilçesine getirilen 42 yaşındaki Can'ın naaşı, Alpaslan Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Helallik alındıktan sonra Can'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasınca Elmacı Mezarlığı'na getirildi.
Burada Can'ın babası İbrahim, annesi Emine ve diğer yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
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Şehit Can'ın naaşı, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, çok sayıda AKUT ve AFAD personeli ile vatandaşlar katıldı.
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