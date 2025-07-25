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Orman yangınında şehit olanların araçlarının bulunduğu alanın helikopter görüntüsüne ulaşıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olanların araçlarının bulunduğu alan helikopterle görüntülendi.

Atahan Gezer  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Orman yangınında şehit olanların araçlarının bulunduğu alanın helikopter görüntüsüne ulaşıldı

Eskişehir

Seyitgazi ilçesinden Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne yayılan alevlere müdahale eden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu alanın havadan çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde orman içindeki yolda duran araçlar ve çevresinde tamamen yanan ağaçlar yer aldı.

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Yangın nedeniyle araçların kullanılamaz hale geldiği, alevlerin geniş bir alana zarar verdiği görüldü.

Orman yangınına müdahale sırasında önceki gün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

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