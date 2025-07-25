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Sarıcaova köylüleri, tarladaki ürünlerinin hasadını imece usulü yapıyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Sarıcaova köylüleri, imece usulü tarlalarında hasat yapıyor.

Arif Yavuz, Abdullah Doğan  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Sarıcaova köylüleri, tarladaki ürünlerinin hasadını imece usulü yapıyor Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Afyonkarahisar

Sarıcaova köyü yakınlarında devam eden orman yangını nedeniyle tarlalarına ekili hububatın hasadını yapmak isteyen bazı çiftçiler, işbirliğiyle tarlalarındaki mahsulü topluyor.

Biçerdöverlerle hasadı hızlandıran çiftçilerden Selahattin Özbey, AA muhabirine, bölgede çıkan orman yangını sonrası arazilerinde imece usulü hasada başladıklarını söyledi.

Bölgede afet durumu olunca sıkıntı yaşadıklarını aktaran Özbey, "Hasadı yapsak da yapmasak da çok önemli değil. Önemli olan insanların sağlığı. Böylesi bir dönemde mahşer gününde sıkıntı çekiyoruz. Buna katlanmak zorundayız. Yangın, öncelikli sorunumuz. Bunu halledersek inşallah mahsulü de alabileceğiz. Bu telaş içerisinde temel sıkıntımız ne yazık ki bu afet.​​​​​​" diye konuştu.

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"İmece usulü eşimiz dostumuzla çalışıyoruz"

Özbey, yangın nedeniyle köyü boşaltmak için genelge yayınlandığını hatırlattı.

Köyün tahliye edildiğini, telaşla toparlandıklarını anlatan Özbey, şunları kaydetti:

"Her şey yangınla beraber başladı. Hasada erken başlamak zorunda kaldık. Bir taraftan da mahsulü de düşünmek zorundayız. Böyle bir telaşımız var. Normalinden biraz daha uzun sürerdi. Tabii hızlanmak durumunda kaldık. Çift biçerdöverle çalışıyoruz. Köyde imece usulü bir şey yaptık. Bütün ekipmanları bir araya getirdik. Köyün karakteristik özelliği böylesi zamanda dayanışmayı çok hızlı gösteriyor. Bireysellikten daha çok bir araya gelip herkes herkese yardımcı olacak şekilde gayret var."

Çiftçi İshak Karataş da bir taraftan afet bir taraftan da hasadın hızlı ama sıkıntılı ilerlediğini kaydetti.

Ekili arazisinde bazı noktaların olgunlaşmadığına dikkati çeken Karataş, "Bir yardımlaşma var, imece usulü eşimiz dostumuzla çalışıyoruz. Komşu köylerdeki arkadaşlarımız da seferber oldu. Hemen mahsulü bir an evvel kaldırmaya çalışıyoruz." dedi.

Komşu köyden ekipmanlarıyla destek için gelen Hüseyin Yıldırım ise yangın nedeniyle bir an önce mahsulleri kurtarmaya çalıştıklarını ifade etti.

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