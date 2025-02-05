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Yaşam, insana dair

Depremde ailesini kaybeden 7 yaşındaki Esma Eda, dedesi ve babannesiyle yaşıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde annesini, babasını ve ablasını kaybeden 7 yaşındaki Esma Eda Bayer, dedesi ve babaannesiyle yaşamını sürdürüyor.

Ali Kemal Zerenli  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Depremde ailesini kaybeden 7 yaşındaki Esma Eda, dedesi ve babannesiyle yaşıyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkılmasıyla Esma Eda, annesi Zeynep (33), babası Şahin (37) ve ablası Elif Ece (9) ile enkazda kaldı.

Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan Esma Eda yaralı olarak kurtarılırken, annesi, babası ve ablasının ise cansız bedeni çıkarıldı.

Sağ kolundan yaralanan ve gördüğü tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Esma'ya dedesi ve babaannesi sahip çıktı.

Ailesinden geriye kimse kalmayan Esma, dedesi Mehmet ve babaannesi Seyran ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapımı tamamlanan Düğünyurdu Mahallesi'ndeki yeni yuvasında yaşama tutunmaya çalışıyor.

"Çocuklarımızdan kalan bir hediye bize"

Dede Mehmet Bayer (71), AA muhabirine, depremde kaybettiği oğlunun emanetine gözü gibi baktığını söyledi.

Depremde oğlunu, gelinini ve torununu kaybettiğini anlatan Bayer, yaşama torunu Esma Eda ile tutunduklarını, onun sayesinde acılarının bir nebze olsun hafiflediğini belirtti.

Yeni yuvalarına yerleştikleri için mutlu olduğunu anlatan Bayer, "Tapu, Esma'nın rahmetlik annesinin üzerineydi. O tapuyla müracaat ettik. Bu ev çocuğun üzerine çıktı. Allah razı olsun, geniş bir daire, herhangi bir eksiklik görmedik. Memnunuz, hiçbir sorunumuz yok." diye konuştu.

Dede Bayer, Esma'nın adeta her şeyleri olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"O bizim bütün umudumuz, hayatımız. Her şeyimizi ona bağladık. O evin içerisindeki nefesimiz. Bu evin içerisinde nefes alabiliyorsak onun sayesinde alıyoruz. O olmasa zaten biz burada bir hiçiz. Çocuklarımızdan kalan bir hediye bize. O hediyeye bakmak lazım. Anneyi, babayı, ablayı aratmamak lazım. Onları defnettik ama bizim Esma için yaşamamız lazım."

"Biz onu anne, baba ve ablasının yerine koyduk"

Babaanne Seyran Bayer (67) de her şeye rağmen torunu için hayata tutunduklarını söyledi.

Torununa en iyi şekilde annelik yapmaya çalıştığını belirten Bayer, şöyle devam etti:

"Esma'yı okula götürüyor, getiriyorum. Ödevini yaptırıyorum, yemeğini yediriyorum. Esma'yla oyun oynuyorum. Esma'ya anayı, babayı arattırmıyoruz. Ne kadar aratmasak da illa ki annesini, babasını istiyor. 'Herkesin annesi, babası var, niye benim yok' diyor. O bizim bir sabrımız. Biz onu anne, baba ve ablasının yerine koyduk."

Esma Eda Bayer de dedesi ve babaannesiyle yaşadığı yeni evlerinin çok güzel olduğunu ifade ederek, büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi.

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