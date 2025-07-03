Dolar
39.85
Euro
46.87
Altın
3,333.54
ETH/USDT
2,589.90
BTC/USDT
109,269.00
BIST 100
10,273.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Burdur'da çıkan yangının 112'ye bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuk ödüllendirildi

Burdur'da çıkan yangını fark edip babaannesini uyandırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuğa tablet ve eğitim seti hediye edildi.

Hale Pak  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Burdur'da çıkan yangının 112'ye bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuk ödüllendirildi

Burdur

İğdeli Köyü'nde 22 Haziran'da bahçede söndürülmeden bırakılan ateş nedeniyle çıkan yangında 2 ev ile 1 metruk bina zarar görürken, dumanları görüp babaannesini uyandırarak durumun yetkililere bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki Aslı Gül, zamanında yapılan ihbar sayesinde itfaiyenin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, konuk ettiği Aslı Gül'e duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in gönderdiği tablet ve eğitim setini hediye etti.

"Aslı sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildi"

Ballak, burada yaptığı açıklamada, Aslı sayesinde büyük bir felaketin önüne geçildiğini söyledi.

Yangının çok büyük olduğunu belirten Ballak, "Yangından 3 ev etkilendi. Ancak evlerin birbirine bitişik nizamda olması sebebiyle geç fark edilseydi zarar çok daha büyük olabilirdi." dedi.

Aslı Gül ise aldığı hediyeden mutlu olduğunu anlatarak, yangını görünce babaannesini uyandırdığını, onların da itfaiyeyi aradığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin basın günü yapıldı
DMM'den "doğal gaz fiyatlarının dünyada düştüğü, Türkiye'de arttığı" iddialarına ilişkin açıklama
Emine Erdoğan, Vatikan'da "Dünya 5'ten büyüktür" mesajı verdi
Meteorolojiden bazı iller için yağış uyarısı

Benzer haberler

Burdur'da çıkan yangının 112'ye bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuk ödüllendirildi

Burdur'da çıkan yangının 112'ye bildirilmesini sağlayan 5 yaşındaki çocuk ödüllendirildi

Antalya'da son bir haftada çıkan 37 orman yangınında 52 hektarlık alan zarar gördü

Orman yangınında evlerini kaybeden Bilecikli ailelerin konutları yıllar önce de yanmış

Konut sitesi ve binalardaki yangın önlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması gerekiyor

Konut sitesi ve binalardaki yangın önlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması gerekiyor
Girit Adası'ndaki yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler zarar gördü

Girit Adası'ndaki yangının yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler zarar gördü
İzmir, Kütahya ve Bursa'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor

İzmir, Kütahya ve Bursa'daki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet