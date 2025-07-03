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Antalya'da son bir haftada çıkan 37 orman yangınında 52 hektarlık alan zarar gördü

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte son bir haftada 37 orman yangını çıktığını ve 52 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Tahsin Küçükkaraca  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Antalya'da son bir haftada çıkan 37 orman yangınında 52 hektarlık alan zarar gördü

Antalya

Şahin, valilikte düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, kentteki haziran ayı asayiş olayları ve orman yangınlarıyla mücadele hakkında bilgi verdi.

Yangınlarla mücadelede önemli tedbirler aldıklarını belirten Şahin, "25 Haziran'dan itibaren bir hafta boyunca Gazipaşa'dan Kaş'a kadar hemen her ilçemizde yangınlarla mücadele ettik. Toplam 37 yangın çıktı. Yangınlarda 52 hektar alan zarar gördü." dedi.

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Şahin, özellikle Aksu, Alanya ve Gazipaşa'daki yangınların kritik düzeyde olduğuna işaret etti.

Yangınların genellikle elektrik arızaları ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklandığına dikkati çeken Şahin, "Yangınların bazıları tarımsal faaliyetler ve sera artıklarından çıktı. Son bir haftada sadece 52 hektarlık alan yandı. Bu, yangın başına 2 hektardan daha az bir alan demek. Bu başarı, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve paydaş kurumlarımızın koordineli çalışmasıyla mümkün oldu." diye konuştu.

Vali Şahin, tehlikenin henüz geçmediğini, poyraz rüzgarları ve kuru havanın devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haziran ayı asayiş olayları

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için de tedbirlerin artırıldığını aktaran Şahin, haziran ayında il genelinde 10 bin 282 asayiş olayı meydana geldiği ve yüzde 97,3 aydınlatma başarısı sağlandığı bilgisini verdi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 154 operasyon gerçekleştirildiğini ve 238 şüpheli kişi hakkında işlem yapıldığını aktaran Şahin, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 786 operasyon düzenlendiğini, 868 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 166 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Antalya genelinde 495 bin 928 sürücünün denetlendiğini ifade eden Şahin, haziran ayı içerisinde 99 bin 541 idari para cezası uygulandığını, 2 bin 255 trafik kazası meydana geldiğini, 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve bin 728 kişinin de yaralandığını belirtti.

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