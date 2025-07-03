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Dünya

AB, Avrupa'da orman yangını mücadelesini kritik noktalarda artırdı

14 Avrupa ülkesinden yaklaşık 650 itfaiyeci Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'daki yüksek riskli yerlerde konumlandırıldı.

Selen Valente Rasquinho  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
AB, Avrupa'da orman yangını mücadelesini kritik noktalarda artırdı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), orman yangınlarının Avrupa'daki birçok ülkeyi etkilemeye başlaması üzerine Sivil Koruma Mekanizmasını devreye soktu.

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AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, orman yangınları Avrupa'daki birçok ülkeyi etkilemeye başladı.

14 Avrupa ülkesinden 650 itfaiyeci Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'daki yüksek riskli yerlerde stratejik olarak konumlandırıldı.

AB, yaz orman yangını hazırlığının bir parçası olarak her ülkedeki itfaiyeci sayısını da artıracak.

Ayrıca, ihtiyaç halinde müdahale etmek için 10 üye ülkede 22 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopter konuşlandırıldı.

AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla koordine edilen ve ortak finanse edilen bu kaynaklar, riskleri azaltmaya, daha hızlı ve daha güçlü bir kriz müdahalesi sağlamaya yardımcı olmayı hedefliyor.

Birlik, talep edilmesi halinde Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım da sağlayacak.

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