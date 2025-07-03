Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen'in AP'deki siyasi grubunun yolsuzluğa karıştığı iddia edildi
Avrupalı basın organları, adı daha önce de Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzlukla anılan Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in AP'deki siyasi grubunun yolsuzluğa karıştığını iddia etti.
Brüksel
Avrupalı Le Monde, Die Zeit, Falter basın organları ve Kontraste televizyon programının yaptığı araştırma, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in AP'de üyesi olduğu Kimlik ve Demokrasi (ID) grubuyla ilgili bir yolsuzluk skandalını gündeme getirdi.
Basın kuruluşlarının AP'nin Maliye Genel Müdürlüğünün gizli bir raporuna dayandırdığı verilere göre ID, bir önceki yasama döneminde AP bütçesinden 4,33 milyon avro tutarında usulsüz harcama yaptı.
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Bu paranın çoğu, Le Pen ile yakın bağları olan eski radikal aktivistlere fayda sağladı.
AP Sözcüsü Delphine Colard, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bu aşamada yorum yapmak için erken." ifadesini kullandı.
Colard, söz konusu siyasi grubun 9. parlamento döneminin (2019-2024) sonunda, Temmuz 2024'te varlığını yitirdiğini, bu fesih sonrasında hesapların kapatılması sürecinin ise hala devam ettiğini bildirdi.
Siyasi grupların tahsisatlarının kullanımını düzenleyen kurallar uyarınca, grupların mali raporlarının Bütçe Kontrol Komitesi'ne (CONT) iletildiğini ve onaylanmasının ardından 1 yıl sonra yayımlandığını ifade eden Colard, "ID grubunun 2024 hesaplarıyla ilgili olarak, CONT'a sevk henüz gerçekleşmedi." bilgisini paylaştı.
Le Pen'in daha önce karıştığı yolsuzluk
Le Pen, 31 Mart'ta Fransız mahkemesi tarafından AP milletvekilli olduğu 2004-2017 yıllarında parlamentonun fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle görülen davada suçlu bulunmuştu.
AP'nin avukatı, kararın akabinde Le Pen ve beraberinde suçlu bulunan kişilerden "haksız yere kullanılan tutarın iadesi"ni talep etmişti. İlgili haberlerde bu miktarın 3,5 milyon avro olduğu belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.