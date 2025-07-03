Dolar
39.83
Euro
46.86
Altın
3,328.54
ETH/USDT
2,572.40
BTC/USDT
109,340.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen'in AP'deki siyasi grubunun yolsuzluğa karıştığı iddia edildi

Avrupalı basın organları, adı daha önce de Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzlukla anılan Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'in AP'deki siyasi grubunun yolsuzluğa karıştığını iddia etti.

Selen Valente Rasquinho  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen'in AP'deki siyasi grubunun yolsuzluğa karıştığı iddia edildi

Brüksel

Avrupalı Le Monde, Die Zeit, Falter basın organları ve Kontraste televizyon programının yaptığı araştırma, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in AP'de üyesi olduğu Kimlik ve Demokrasi (ID) grubuyla ilgili bir yolsuzluk skandalını gündeme getirdi.

Basın kuruluşlarının AP'nin Maliye Genel Müdürlüğünün gizli bir raporuna dayandırdığı verilere göre ID, bir önceki yasama döneminde AP bütçesinden 4,33 milyon avro tutarında usulsüz harcama yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu paranın çoğu, Le Pen ile yakın bağları olan eski radikal aktivistlere fayda sağladı.

AP Sözcüsü Delphine Colard, AA muhabirine konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bu aşamada yorum yapmak için erken." ifadesini kullandı.

Colard, söz konusu siyasi grubun 9. parlamento döneminin (2019-2024) sonunda, Temmuz 2024'te varlığını yitirdiğini, bu fesih sonrasında hesapların kapatılması sürecinin ise hala devam ettiğini bildirdi.

Siyasi grupların tahsisatlarının kullanımını düzenleyen kurallar uyarınca, grupların mali raporlarının Bütçe Kontrol Komitesi'ne (CONT) iletildiğini ve onaylanmasının ardından 1 yıl sonra yayımlandığını ifade eden Colard, "ID grubunun 2024 hesaplarıyla ilgili olarak, CONT'a sevk henüz gerçekleşmedi." bilgisini paylaştı.

Le Pen'in daha önce karıştığı yolsuzluk

Le Pen, 31 Mart'ta Fransız mahkemesi tarafından AP milletvekilli olduğu 2004-2017 yıllarında parlamentonun fonlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle görülen davada suçlu bulunmuştu.

AP'nin avukatı, kararın akabinde Le Pen ve beraberinde suçlu bulunan kişilerden "haksız yere kullanılan tutarın iadesi"ni talep etmişti. İlgili haberlerde bu miktarın 3,5 milyon avro olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, bebeğini çöpe bırakan anneyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından orman yangınlarıyla ilgili paylaşım
Sıcaklıklar cumartesiden itibaren 4-6 derece artacak
Mahallesini terk etmeyen kadın evleri orman yangınından korudu
TBMM Başkanı Kurtulmuş Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs'ü kabul etti

Benzer haberler

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen'in AP'deki siyasi grubunun yolsuzluğa karıştığı iddia edildi

Fransız aşırı sağcı siyasetçi Le Pen'in AP'deki siyasi grubunun yolsuzluğa karıştığı iddia edildi

ABD Başkanı Trump, Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davalarının düşürülmesi çağrısını yineledi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

AB'nin vize kuralı değişikliği İsrail vatandaşlarını hedef alabilir

AB'nin vize kuralı değişikliği İsrail vatandaşlarını hedef alabilir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet