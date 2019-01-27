Milli Savunma Bakanı Akar, "Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradı." dedi.

ANKARA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yönelik provokasyona ilişkin, "Mehmetçik ile mücadele edemeyeceklerini gördüklerinden masum halkı tahrik edip bir yere varmaya çalışıyorlar." dedi.



Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Mardin’e geldi. Vali Mustafa Yaman ile 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer ilgililerce karşılanan Akar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına geçti.

Burada sınır birliklerinin komutanlarıyla bir araya gelen Akar, faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Suri Üs Bölgesi’ne yönelik gerçekleştirilen provokasyonu hatırlatan Bakan Akar, şunları söyledi:



"Olay tamamen teröristlerin organize ettiği bir olay. Halk arasına karışmak suretiyle karakolumuza karşı birtakım eylemler gerçekleştirmeye çalıştılar. Fakat bu konuda karakoldaki personelimiz büyük sabır ve dirayetle süreci yönetti. Herhangi bir şekilde olayların teröristlerin istediği şekilde gelişmesine mani olundu. Bazı araçlarımız zarar gördüyse de herhangi bir can kaybı olmadan bu olaylar tamamlandı. Oradaki teröristler bir şekilde bölge halkıyla silahlı kuvvetler unsurlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bizim bölge halkına karşı bir faaliyetimizin olmadığını biliyorlar ancak bunu istismar etmek, çarpıtmak için böyle bir provokasyona girdiler fakat muvaffak olamadılar. Şu anda oradaki durum tamamen kontrol altında.



Bir daha bu tür gelişmelerin olmaması için her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Bunun bir diğer anlamı da teröristler Mehmetçik ile mücadele edemeyeceklerini gördükleri için masum halkı tahrik ederek bir yerlere varmaya çalışıyorlar. Ancak bunlar da tamamen beyhude gayretlerdir. Mehmetçik bu provokasyonları boşa çıkardı, Mehmetçik ile halkın arasını bozmaya çalışanlar bir kez daha başarısızlığa uğradılar. Bizim etkili operasyonlarımız ara vermeksizin devam edecek. Bütün bu provokasyonları boşa çıkarıp sonuçta bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz. Ülkemizin, milletimizin rahatını huzurunu güvenliğini sağlamakta kalmayıp aynı zamanda toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı gösterdiğimiz Irak ve Suriye’de de gerçekten güvenli bir ortamın oluşmasını sağlayacağız."

"Mehmetçik gece-gündüz çalışıyor"

Terörle mücadele yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını aktaran Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.



Teröristlerin "ulaşılamaz", "girilemez" dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini ifade eden Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sağlanan başarıları anımsattı.



Bunlar yapılırken büyük bir insaniyet dersinin de verildiğine dikkati çeken Hulusi Akar, "Mehmetçik teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdı. Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterdi." diye konuştu.



İdlib'deki gelişmelere de değinen, ateşkesin ve istikrarın sürdürülmesinin önemine işaret eden Akar, "Mehmetçik gece gündüz demeden büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor ve orada istikrarın sürdürülebilmesi, ateşkesin devamı için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor." dedi.

"Dünya aleme söyledik"

ABD'li yetkililerin, "DEAŞ bittikten sonra terör örgütünün Münbiç'ten çıkacağına" dair verdikleri sözleri hatırlatan Akar, şunları kaydetti:



"O sözü yerine getirmelerini kendilerine hatırlattık, sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun zorlamasını da yapıyoruz. Her düzeyde çeşitli görüşmeler yapılıyor. Münbiç'ten YPG'nin, ağır silahların çıkarılmasına yönelik temaslarımız var. Münbiç meselesi bittikten sonra Fırat'ın doğusu ne olacak? Fırat'ın doğusunda 440 kilometrelik bir sınırda YPG'nin bir etkisi var. Oradaki bölgelerin çok büyük bir bölümü Arapların ikamet ettiği köyler, kasabalar, yerleşim yerleriydi. Şimdi buradaki insanlar YPG tarafından her türlü eza cefaya ve baskıya maruz kalıyorlar. Dolayısıyla oradaki düzenin de normale dönmesi için gerekli temasları sürdürüyor, görüşmeleri yapıyoruz.

Ülkemizin, halkımızın, sınır karakollarımızın güvenliği ve teröristlerin yaptıkları tacizlerin son bulması için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi, teröristlerin orada barınmasına asla müsaade etmeyeceğimizi, ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde herhangi bir terörist koridora izin vermemizin söz konusu olmadığını, bunun önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 'ölürsek şehit kalırsak gazi' anlayışıyla ne gerekiyorsa yapacağımızı dünya aleme söyledik, dünya alem bunu biliyor."

"Mücadelemiz teröristlere karşı"

Hulusi Akar, bu kapsamdaki hazırlıkların yapıldığına değinerek, "YPG bitecek çünkü YPG'nin PKK'dan hiçbir farkı yok. Biz orada terörist istemiyoruz." dedi.

Mücadelelerinin sadece teröristlere karşı olduğunun altını çizen Akar, şöyle konuştu:

"Mücadelemiz FETÖ başta olmak üzere KCK/YPG/PYD ve DEAŞ, tüm teröristlere karşı. Oradaki Arap-Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimizin olmadığını, onlara karşı herhangi bir faaliyetimizin söz konusu dahi olmadığını yine dünya alem biliyor. Bunu her seferinde büyük bir açıklıkla ortaya koyduk. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar hiçbir şekilde duraksamadan bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."

Akar, Mardin Valiliği ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile kente gelen Akar, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında Mardin'in her geçen gün güzelleştiğini belirten Akar, "Hem valilik hem belediye başkanlığı bir olunca büyük bir hızla çalışmalar yürütülüyor. Mardin ve Mardinliler için hem de bütün Türkiye için büyük bir potansiyel büyük bir kazanım oluyor. Mardin her geçen gün güzelleşiyor. Turizm, ticaret, kültür ve her bakımdan müthiş bir değer." dedi.

Ziyarette 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da hazır bulundu.

Bakan Akar daha sonra beraberindekilerle Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezindeki gençlerle sohbet eden Akar ve komutanlar burada müzik eğitimi alan gençlerin seslendirdiği şarkıları dinledi.

Gençlik Radyosu'nun yayınına konuk olan Akar, sunucunun Genelkurmay Başkanlığı görevi ile Milli Savunma Bakanlığı görevi arasındaki farkın neler olduğu sorusu üzerine, iki görevinde ülkenin birliği, bütünlüğü ve milletin güvenliğine katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Akar, merkezin hatıra duvarına 'Sevgili gençler, bu imkan ve fırsatlarda azami istifade ile geleceğe hazırlanmak, ülkemize ve milletimize yararlı olmak en önemli sorumluluktur.' yazdığı notu iliştirdi.

Muhabir: Halil İbrahim Sincar, Sarp Özer