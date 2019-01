SAKARYA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde "BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması"nda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, program kapsamında modernize edilen 2 bin 700 çalışanın görev yaptığı İzmir Pınarbaşı'ndaki fabrikanın açılış töreninin gerçekleştirileceğini, İstanbul Teknik Üniversitesi Test Laboratuvarı'nda Türkiye'nin ilk yerli 600 beygir gücündeki motorunun test çalıştırmasının yapılacağını ve Karasu'da da "Türkiye'nin savunma sanayini bir üst lige taşıyacak", "milletin gurur abidelerinden biri olacağına inandığı" BMC Üretim ve Teknoloji Üssü'nün birinci kısmının temel atma töreninin yapılacağını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 222 hektar alan üzerine kurulan tesiste tank fabrikası, zırhlı araç ve askeri kamyon fabrikası, ticari araç fabrikası, motor fabrikası, hızlı tren ve metro fabrikası gibi pek çok üretim hattı bulunduğunu kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplam yatırım büyüklüğü 500 milyon dolara ulaşacak BMC Üretim ve Teknoloji Üssü tüm etaplarıyla faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tesisin tüm üniteleriyle hizmete girdiğinde ülkemiz ekonomisine, senelik 5 milyar dolarlık katma değer oluşturmasını bekliyoruz. Kendi ihtiyaçlarımız haricinde Katar başta olmaz üzere dünyanın pek çok farklı ülkesine yıllık 1 milyar dolar civarında ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bugün, bölümler halinde inşa edilecek ve tamamı 2023'te hizmete girecek devasa üretim üssünün 100 bin metrekarelik ilk fazının temelini atıyoruz. Bu ilk bölümün inşallah 2019'un sonuna kadar tamamlanmasını ve 2020 başında devreye girmesini bekliyoruz. Ne dediler? 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar durdu, üretim durdu.' Hepsine inat, yatırımlar da devam ediyor üretimler de devam ediyor. Bu ülkeyi hazmedemeyenler, bu ülkenin duruşuna katlanamayanlar, isteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke, dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir."

"Burada da Katar ve Türkiye iş birliği var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Küresel sermaye olarak değerli dostum, kardeşim Katar Emiri Şeyh Temim'e şahsım ve milletim adına şükranlarımı ifade ediyorum. Burada bir Katar ve Türkiye iş birliği var. Bu iş birliği gerçekten her iki ülkenin kazan-kazan esasına göre geleceğe yönelik örnek bir adımıdır. 15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız. Nasıl Türkiye, belli güçlerin Katar'ı kuşatma teşebbüsleri karşısında kara gün dostluğunu göstermişse, Katar da ülkemizin karşılaştığı tüm kritik süreçlerde kadirşinaslığını ispatlamıştır. El ele verilerek üstesinden gelinen her badire, hamdolsun iki ülkenin kardeşliğini daha da perçinlemiştir. İnşallah bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir."

"Türkiye güçlü olmak zorunda"

Türkiye'nin, askeri kapasitesi, ekonomik, siyasi ve diplomatik kabiliyetleriyle güçlü olmak zorunda olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bilhassa savunma sanayi alanında caydırıcılığımız mutlaka çok yüksek olmak durumundadır." dedi.

"Savunma sanayi gücümüz yüzde 68'e ulaştı"

Türkiye'nin savunma sanayi gücünün daha da artacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yola çıktığımızda savunma sanayindeki gücümüz yüzde 20'lerdeydi, şimdi yüzde 68'e ulaştı. Yeter mi yetmez, daha da çıkacağız."

"Kenevir ekim sürecini yeniden başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenevir ekim sürecinin yeniden başlatılacağını anımsatarak, "Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız." diye konuştu.

"Savunma sanayinde dışa bağımlılık oranımız yüzde 35'e düştü"

Savunma sanayinde dışa bağımlılık oranının düştüğünü vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız adımlar sayesinde 2002 yılında yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılık oranımızı, yüzde 35'ler seviyesine düşürdük."

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin savunma sanayini on yıllardır bir avuç yabancıya mahkum edenler, şimdi çıkmışlar utanmadan bizim politikamızı eleştiriyorlar."

"Tank Palet fabrikasının satılması söz konusu değil"

Tank Palet fabrikasının satılacağı iddialarını da yanıt veren Erdoğan, şunları söyledi:

"Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil, buna inananlara üzülüyorum. Arifiye'deki mevcut personelin tasfiyesi, işinden, aşından ekmeğinden edilmesi asla söz konusu değildir."