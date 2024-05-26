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Yurdun iç kesimlerine yönelik yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Yurdun iç kesimlerine yönelik yerel kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in güney ve doğusu ile Ankara'da, yarın ilk saatlerden itibaren Konya'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.


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