Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Yurdun bazı illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın doğusu ve Erzincan'ın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.