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Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Yurdun bazı illeri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerine kadar Trabzon, Rize ve Gümüşhane çevreleriyle Sivas'ın doğusu ve Erzincan'ın batı kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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