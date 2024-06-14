Trakya'da dolu etkili oldu
Kırklareli
Trakya'da bazı yerlerde şiddetli dolu etkili oldu.
Edirne merkezde kuvvetli sağanak, kentin doğu kesimlerinde ise şiddetli dolu görüldü. İskender ve Habiller köyü, doludan etkilendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıda bulunduğu Kırklareli'nde ise aniden başlayan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Doluya hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ve binaların altlarına sığındı.
Şiddetli dolu nedeniyle trafikte seyir halindeki araçlar durdu, sürücüler yağışın bitmesini bekledi. Cadde ve sokaklar ise beyaza büründü.
Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bir süre etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte dolu ve sağanak nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintisi oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Çerkezköy ilçelerinde de dolu etkili oldu.
Kırklareli'nde dolu etkili oldu
Kırklareli'nin Üsküpdere köyünde etkili olan dolu çok sayıda aracın camını kırdı, kaportalarında hasara neden oldu.
Merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Üsküpdere köyünde başlayan sağanak doluya dönüştü.
Yaklaşık 5 dakika büyük misket boyutunda yağan dolu kısa sürede yerleri beyaza bürüdü.
Dolu nedeniyle çok sayıda aracın camı kırıldı, kaportaları hasar aldı.
Hasadı gelen buğday ve erkenci ayçiçeği ekili alanlarda da zarara neden olan dolunun tarım arazilerine verdiği zarar, incelemelerin ardından belli olacak.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, köyde incelemelerde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.