A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Portekiz'i 63-51 yendi A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Portekiz'i 63-51 mağlup etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya milliler, Derin Erdoğan, Sevgi Uzun, Sinem Ataş, Elif Bayram ve Elif İstanbulluoğlu ilk 5'iyle başladı.

Maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk periyodunu 17-6 önde tamamladı. Milliler ikinci periyotta, Portekiz'in farkı kapatmasına izin vermezken soyunma odasına 32-20'lik üstünlükle girdi.

İkinci yarıya da iyi başlayan milliler, 3. çeyreği 48-30 önde tamamladı. Portekiz son çeyrekte hızlı hücumlarda etkili olsa da A Milli Kadın Basketbol Takımı parkeden 63-51 galibiyetle ayrıldı.

4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın tekrar Portekiz'le özel maçta karşı karşıya gelecek.

Milliler, hazırlık döneminde 22-23 Ağustos'ta Çekya'yla hazırlık maçı oynayacak. Berlin'den önce Almanya'nın Köln kentine geçecek milliler, burada da önce 26 Ağustos'ta ardından 27 Ağustos'ta Almanya ile özel maçta karşılaşacak.