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Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun ikinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini, ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Abdullah Sarica  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Aile ve Gençlik Fonu'nda ikinci etap ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını anımsatarak, aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini, aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, projeyle gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı bir adım atmalarını ve mutlu aile hayatı kurmalarını desteklediklerinin altını çizdi.

Projeye başvuruların 15 Şubat itibarıyla "www.aile.gov.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlatan Göktaş, başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağladıklarının bilgisini verdi.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na bugün itibarıyla 9 bin 992 çiftin başvurduğunu belirterek, şartları sağlayan 2 bin 976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

1203 çifte 180 milyon 450 bin lira ödeme

Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Desteğimizde ilk ödemeyi eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15 ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerimizin hesaplarına yatırmıştık. İkinci etap ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Mayıs ayı içerisinde resmi nikahlarını gerçekleştiren 1203 çiftimize 180 milyon 450 bin lira ödeme yapacağız."

Fona başvuran ve şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeleri gerçekleştireceklerini belirten Göktaş, bu desteği ilerleyen süreçte tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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