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Mayısta en düşük sıcaklık Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da ölçüldü

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 17,1 derece olarak ölçülen mayıs ortalama sıcaklığı, bu yıl 16,9 derece olarak kayda geçti.

Yıldız Nevin Kasım  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Mayısta en düşük sıcaklık Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da ölçüldü

Ankara

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,9 derece ile Erzurum ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 39,6 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tespit edildi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, mayısta ortalama sıcaklıklar, Kırklareli, Antakya, Karabük, Sinop Boyabat, Ankara Kızılcahamam, Erzurum İspir, Ağrı Doğubeyazıt çevrelerinde mevsim normallerinin altında seyretti.

Bu dönemde sıcaklıklar, Aydın merkez, Kuşadası, Muğla Bodrum, Datça, Marmaris, İzmir Seferihisar, Isparta merkez, Senirkent ve Eğirdir, Antalya Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Köyceğiz, Manavgat, Kale-Demre, Gazipaşa, Denizli Acıpayam ve Şanlıurfa Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında saptandı.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 17,1 derece olarak ölçülen mayıs ortalama sıcaklığı, bu yıl 16,9 derece olarak kayda geçti.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,9 derece ile Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,6 derece ile Ceylanpınar'da ölçüldü.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesinde sıcaklıklar Kırklareli çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri ortalamasında gerçekleşti. Bölgenin mayıs ayı sıcaklığı 16,8 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Balıkesir'de kaydedildi. Kent, 2,2 derece ile bölgedeki en düşük, 32 dereceyle en yüksek sıcaklığı gördü.

Ege Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Marmaris, Seferihisar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde seyretti. Bölgede geçen ay sıcaklık ortalama 19,2 derece olurken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Kütahya Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 37,1 dereceyle Aydın'da ölçüldü.

Akdeniz Bölgesinde sıcaklıklar, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında, Isparta, Fethiye, Alanya, Anamur, Kaş, Senirkent, Eğirdir, Acıpayam, Köyceğiz, Manavgat, Kale-Demre, Gazipaşa çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında hesaplandı. Bölgenin mayıs ayı sıcaklığı 20,3 derece oldu. Akdeniz'de en düşük sıcaklık 0,2 dereceyle Beyşehir'de, en yüksek sıcaklık ise 36,8 dereceyle Mut'ta kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar bölgenin tamamında mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgede geçen ay sıcaklıklar 14,6 olarak ölçülürken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,7 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 32,1 derece olarak Çankırı'da gerçekleşti.

Karadeniz Bölgesinde sıcaklıklar, Karabük, Boyabat, Kızılcahamam, İspir çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde ilerledi. Mayıs ayında sıcaklıkların 15 derece olduğu bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,8 dereceyle Kızılcahamam'da, en yüksek sıcaklık ise 32,4 dereceyle Beypazarı'nda tespit edildi.

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar Doğubeyazıt çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri ortalamasında kaydedildi. Bölgenin mayıs ayı sıcaklığı 13,4 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,9 dereceyle Erzurum ve Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 32,3 dereceyle Iğdır'da gözlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinde gerçekleşti. Geçen ay sıcaklıkların 20,8 derece olarak ölçüldüğü bölgede, en düşük sıcaklık 5,3 dereceyle Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 39,6 dereceyle Ceylanpınar'da kayda geçti.

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