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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılacak.

(Ankara) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) 

2- Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri gayri resmi zirvede bir araya gelecek.

(Brüksel) 

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) Almanya'da devam edilecek. E Grubu'nda Romanya-Ukrayna ve Belçika-Slovakya, D Grubu'nda ise Avusturya-Fransa maçları oynanacak.

(Münih/16.00/Frankfurt/19.00/Düsseldorf/22.00) 

2- A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda 18 Haziran Salı günü Gürcistan'la yapacağı ilk maçın hazırlıklarını kamp otelinde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir milli futbolcu, Dortmund'da karşılaşmanın oynanacağı BVB Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Barsinghausen/12.00/Dortmund/21.00) 


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