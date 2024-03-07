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YSK Başkanı Yener: Okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır haldedir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıklara ilişkin, "Şu an itibarıyla okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır haldedir." dedi.

Aziz Aslan  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
YSK Başkanı Yener: Okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır haldedir

Diyarbakir

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Yener, adliyeyi ziyaret etti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'i ziyareti öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yener, Malatya ile başlayan deprem bölgesi ziyaretlerini Diyarbakır ile sonuçlandırdıklarını söyledi.

Yener, kurul üyeleriyle, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illeri ziyaret ettiklerini, geçen yıl yapılan seçimlerden sonra gelinen son noktayı gözlemlemek ve varsa seçim kurullarının ihtiyaçlarını gidermek için bölgede izlenimlerde bulunduklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Yener, şöyle konuştu:

"Bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz temaslar neticesinde bölgedeki okulların son durumlarının ne olduğunu tespit etmek amacıyla İl ve İlçe Seçim kurullarımızdan bilgi aldık. Aldığımız bilgiler neticesinde konteyner ihtiyacımız varsa valilerimizle görüşüp bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında gerekli tedbirleri aldık. Mülki idare amirlerimiz de bizlere bu konularda gereken desteği esirgemediler. Şu an itibarıyla okullarımız ve konteyner alanlarımız seçime hazır haldedir. Bu süreçte yaptığımız temaslarda İl ve İlçe Seçim kurullarının teknik eksikliklerinin olup olmadığını bizzat yerinde dinleyip, varsa eksikliklerin giderilmesi için de çalışmalar yaptık.

Teknik malzeme ve personel eksikliği konusunda da ihtiyacı olan il ve ilçelerin sorunları giderildi. Bugün de Diyarbakır'da hakimlerimiz ve kurullarımızın yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Seçim kurullarımıza bu hazırlık esnasında desteklerini esirgemeyen Valiliğimiz ve Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart 2024 tarihinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da sorunsuz ve problemsiz bir şekilde seçimleri gerçekleştiririz. Yapılacak seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diliyorum."

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