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Yılbaşı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pazartesiden itibaren rutin dışında gıda denetimleri yaptıklarını belirterek, 20 bin 500 denetim yapıldığını, 396'sında uygunsuzluk tespit edildiğini ve idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Yılbaşı öncesi gıda denetimleri arttırıldı

Ankara

Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası'nda kütüphane açılışı gerçekleştirdi.

Daha sonra üretim alanına geçen Yumaklı, burada yaptığı açıklamada,129 milyon tonluk bitkisel üretimi 2023'te 137 milyon tona çıkartarak tüm zamanların rekorunu kırdıklarını söyledi.

Yaklaşık 100 bin üreticiyle 24 milyon 500 bin tonluk pancar ekimi ve hasadı gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, "Bu da yaklaşık 3 milyon 200 bin tonun üzerinde bir şeker üretimi demek. Ülkemizde ortalama 2 milyon 600 bin tonluk bir şeker üretimi ve kullanımı söz konusu. 2023'te bunun üzerine çıktık. Bu anlamda da rekor kırıldı. Şeker ihracatı için de bütün planlamalar yapıldı. Ticaret Bakanlığımız yakında bunun şartlarını açıklayacak ve biz şeker ihracatına da başlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pazartesiden itibaren rutin dışında gıda denetimleri de yaptıklarını ifade eden Yumaklı, 7 bin 500'ün üzerinde bakanlık mensubunun sahaya indiğini söyledi. Yumaklı, "Özellikle gıda tüketimi başta olmak üzere bakanlığın sorumluluk alanına giren hususlarda ürünler denetlendi. 20 bin 500 denetim yapıldı, 396'sında uygunsuzluğa rastlandı. Bunlarla ilgili de idari para cezası kesildi." diye konuştu.

Vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla ilgili herhangi bir toleranslarının olmayacağını vurgulayan Yumaklı, bu konuyla ilgili duruşlarının net olduğunu kaydetti.

Yumaklı, açıklamasının ardından fabrikada incelemelerde bulundu, işçilerle bir araya geldi.

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