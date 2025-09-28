Dolar
Yaşam

"Tüylü Kekreçiçeği" yeni tür olarak bitki florasına eklendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Küre Dağları Milli Parkı'nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen yeni keşif "Tüylü Kekreçiçeği"nin, Türkiye bitki florasına kaydedildiğini bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 28.09.2025 - Güncelleme : 28.09.2025
"Tüylü Kekreçiçeği" yeni tür olarak bitki florasına eklendi

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yeni keşfedilen bitki türüne ilişkin bilgi verdi.

"Anadolu'nun En'leri" arasına yeni bir keşif olan "Tüylü Kekreçiçeği"nin de eklendiğini aktaran Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küre Dağları Milli Parkı'nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki, floramıza kaydedildi. Dünyada 3 bitki coğrafyasının kesiştiği bir konumda bulunan ülkemiz, 4 bini endemik olmak üzere, 13 bin bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, çok sayıda kültür bitkisinin de orijin merkezi durumunda. Doğanın bu eşsiz mirasını koruyor, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Bakan Yumaklı'nın paylaşımında, bilimsel adı "Draba lasiocarpa" olan sarı çiçekli bitkinin, Küre Dağları Milli Parkı'nda üç farklı lokalitede yapılan arazi çalışmalarında, yaklaşık 850 birey olarak gözlemlendiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
