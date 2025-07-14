Dolar
40.18
Euro
47.01
Altın
3,369.83
ETH/USDT
3,071.50
BTC/USDT
121,497.00
BIST 100
10,299.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yeşilay'dan bağımlılıklarla mücadelede YEDAM'la ücretsiz destek

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde (YEDAM), alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılıklarını bilim temelli önleme, rehabilitasyon ve savunuculuk çalışmaları bir arada yürütülüyor.

Zeynep Rakipoğlu  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
Yeşilay'dan bağımlılıklarla mücadelede YEDAM'la ücretsiz destek

İstanbul

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, 120 şube, 105 YEDAM, 65 ülke Yeşilay'ı ve 3 rehabilitasyon merkeziyle toplumun her kesimine ulaşılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin 81 ilinde ve KKTC'de hizmet veren YEDAM, kişiye özel ve gizliliğe dayalı modeliyle danışanlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek imkanı tanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Merkezlerde görevli uzman psikologlar, bağımlılıklarla mücadele eden kişilerle terapi süreçlerini yürütüyor.

Sosyal hizmet uzmanları ise danışanların sosyal hayata yeniden katılımı için rehberlik ediyor.

Eğitim, istihdam ve atölye çalışmaları gibi alanlarda yönlendirmeler yapılıyor. Böylece kişiler hayatlarına yeniden sağlıklı şekilde entegre olabiliyor.

Bugüne kadar YEDAM Danışma Hattı'na 1 milyon 417 bin 380 çağrı ulaştı.

82 bin 91 kişi ilk başvurudan yararlanırken 409 bin 496 bireysel görüşme yapıldı, 158 bin 720 kişiye sosyal destek sağlandı. Bu kapsamda yalnızca bireyler değil, aileleri de desteklenerek toplumsal iyileşmeye katkı sunuldu.

YEDAM, "115" numaralı telefon hattı aracılığıyla bağımlılık riski taşıyan kişiler, yakınları ve bu konuda bilgi arayan herkese gizli ve ücretsiz danışmanlık desteği sunuyor.

Alanında uzman psikologlarca yürütülen bu hizmet, kişileri yalnızca bilgilendirmekle kalmıyor.

Aynı zamanda alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı olan kişilerin destek alma ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmalarını ve profesyonel desteğe erişmeleri için yol gösteriyor ve teşvik ediyor. Görüşme sonrasında ihtiyacı olanlar için bulundukları ildeki YEDAM birimine bilgi aktarımı yapılarak, randevu oluşturuluyor.

YEDAM Danışma Hattı 115, bağımlılıklarla mücadelede ilk adımı atmak isteyen herkes için erişilebilir, güvenilir ve bilimsel temellere dayanan bir çözüm kapısı sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek
Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
“Zaferin Adı Türkiye” temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni, Ankara’dan ilk seferine uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti
Bakan Ersoy: Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz

Benzer haberler

Kilis'te 508 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verildi

Kilis'te 508 kişiye bağımlılıkla mücadele desteği verildi

Yeşilay'dan bağımlılıklarla mücadelede YEDAM'la ücretsiz destek

İstanbul polisi, FETÖ'nün yeniden yapılanmak için attığı her adıma engel oldu

Konya'da yapılan İller Arası Muaythai Şampiyonası sona erdi

Konya'da yapılan İller Arası Muaythai Şampiyonası sona erdi
Yeşilayın "Gönüllü Hekimler Projesi"ne başvurular başladı

Yeşilayın "Gönüllü Hekimler Projesi"ne başvurular başladı
Yükümlüler Yeşilay atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor

Yükümlüler Yeşilay atölyelerinde el becerilerini geliştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet