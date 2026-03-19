Dolar
44.29
Euro
51.15
Altın
4,581.49
ETH/USDT
2,110.20
BTC/USDT
69,237.00
BIST 100
13,047.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Yaşam

Yeşilaydan bayramda "eksik olma" temalı kamu spotu

Yeşilay, 106 yıldır sürdürdüğü bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Ramazan Bayramı dolayısıyla "eksik olma" temalı kamu spotu hazırladı.

İrem Demir  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Yeşilaydan bayramda "eksik olma" temalı kamu spotu

İstanbul

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, kamu spotu, bayram döneminde aile, arkadaş ve yakınlarla geçirilen değerli zamanların bağımlılıklar nedeniyle eksik kalmaması mesajını ön plana çıkarıyor.

"Bağımlılıklar insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada eksik olma." ifadelerinin yer aldığı kamu spotuyla toplumda bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam bilinci oluşturma amaçlanıyor.

Videoda ayrıca, bağımlılık sorunu yaşayanların 115'i arayarak Türkiye genelindeki 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabileceği bilgisi de yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet