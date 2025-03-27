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Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş füniküler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.

Gökçe Karaköse  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün 17.30 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferlerine devam edeceği belirtildi.


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