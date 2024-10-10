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Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım 20 Ekim'e kadar alternatif güzergahtan sağlanacak

Bolu'da sonbahar mevsiminde fotoğrafseverlerin akın ettiği Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım asfaltlama çalışması nedeniyle alternatif güzergahtan sağlanıyor.

Zafer Göder  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım 20 Ekim'e kadar alternatif güzergahtan sağlanacak

Bolu

Her yıl on binlerce turistin ziyaret ettiği Yedigöller'e ulaşımın güvenli ve kolay olması amacıyla İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.

Özellikle sonbahar mevsiminde ağaçların sarı ve kahverengi tonlara büründüğü milli parkın yolunun 2,5 kilometrelik kısmında asfaltlama çalışması yapılıyor.

Çalışma nedeniyle ana güzergah Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ulaşıma kapatılırken, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, parka gelmek isteyen ziyaretçilerin, Çele Deposu yolunu kullanmaları gerektiği belirtildi.

Asfaltlama çalışmasının 20 Ekim'e kadar devam edeceği belirtildi.

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