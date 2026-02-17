Dolar
43.72
Euro
51.82
Altın
4,895.25
ETH/USDT
1,980.00
BTC/USDT
68,405.00
BIST 100
14,339.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 86 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığınca 12 ilde nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 86 şüpheli yakalandı.

Eylül Aşkın Akçay  | 17.02.2026 - Güncelleme : 17.02.2026
Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 86 şüpheli yakalandı

Ankara

Jandarmadan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Erzurum, Şanlıurfa, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Yalova, Mersin, İstanbul, Muğla, Gaziantep, Çanakkale ve Nevşehir'de nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanmak ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, vatandaşların banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları, kendilerini avukat olarak tanıtarak irtibata geçtikleri kişileri "uzlaşı parası" adı altında para talep ederek dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Hesaplarında 1 milyar 356 milyon lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 86 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 60'ı tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli terör örgütü FETÖ operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 86 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 17 şüpheli gözaltına alındı

Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 86 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı
Paravan şirketler üzerinden yasa dışı gelirleri akladıkları iddiasıyla yakalanan 38 zanlı adliyede

Paravan şirketler üzerinden yasa dışı gelirleri akladıkları iddiasıyla yakalanan 38 zanlı adliyede

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet