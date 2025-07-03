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Yargıtay, kiracıyı evden çıkarmak için sayaçları söken emlakçının cezasını onadı

Evi boşaltması için kiracının elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken kişiye "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezası hukuka uygun bulundu.

İsmet Karakaş  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Yargıtay, kiracıyı evden çıkarmak için sayaçları söken emlakçının cezasını onadı

Ankara

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kiracıyı tahliyeye zorlamak için elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söken emlakçıya "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 2 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

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Dairenin kararına göre, İstanbul'da bir emlakçı, daha önce kiraya verdiği bir evin sahibiyle birlikte hareket ederek, kiracıdan evi tahliye etmesini istedi.

Kira sözleşmesinin devam ettiğini belirten kiracı, evi boşaltmayı reddetti. Bunun üzerine emlakçı, tahliyeye zorlamak için kiracının abonesi olduğu elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarını söktü. Kiracının şikayeti üzerine emlakçı hakkında dava açıldı.

Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara itiraz eden sanık, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, sanığın, kiracıyı evden çıkarmak için önce telefonla aradığı, olumsuz cevap alması üzerine de giderek evin sayaçlarını söktüğü, böylece çeşitli yöntemlerle kiracıya "rahatsızlık verdiği" belirtildi.

Yerel mahkemenin, sanığın eylemine uyan suç vasfıyla yaptırımları doğru biçimde belirlediği aktarılan kararda, "Temyiz isteminin reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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