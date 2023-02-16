Dolar
18.85
Euro
20.16
Altın
1,836.81
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
24,581.00
BIST 100
5,095.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in 248 saat sonra çıkarılma anı
logo
Gündem

Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi

Arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gittiği Kahramanmaraş'ta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Beşir Derneği Afet Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü Metin Doruklu'nun cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

Fahri Haner, Kadir Yıldız   | 16.02.2023
Yardıma gittiği deprem bölgesinde kalp krizi geçiren dernek görevlisi Kocaeli'de defnedildi Fotoğraf: Kadir Yıldız - AA

Kocaeli

Kahramanmaraş'taki işlemlerinin ardından yakınları ve dernek görevlilerince alınan Doruklu'nun (53) Türk bayrağına sarılı tabutu, Gölcük ilçesine getirildi.

İki çocuk babası emekli deniz astsubay Doruklu için Tevfik Hoca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Doruklu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar ve dernek üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"İnsanların sağ salim enkazdan kurtulabilmesi için canını dişine takarak görev yapıyordu"

Doruklu'nun ekip arkadaşı Suat Söğüt, AA muhabirine, depremi haber aldıkları andan itibaren Doruklu ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirterek, kendisinin ekip lideri olduğunu söyledi.

Deprem bölgesinde 24 saat esasına göre çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Söğüt, "Son ana kadar insanlara hizmet etmek için insanların sağ salim enkazdan kurtulabilmesi için canını dişine takarak, görev yapan bir ağabeyimizdi. Kendisinden Allah razı olsun, kendisinin çok büyük katkıları ve emekleri var. Allah mekanını cennet etsin. Orada hem yardım hem de arama kurtarma çalışmalarına katkı veriyorduk. Enkazdan birçok vatandaşımızı sağ çıkardık. Ekiplerimizin bir kısmı hala deprem bölgesinde çalışıyor. Biz de cenazemizi defnettikten sonra tekrar deprem bölgesine hareket edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da 2 müteahhit yaptıkları binanın enkazında kalarak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan genç kız, doktorları şaşırttı
Miraç Kandili yarın idrak edilecek
İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek
Burdur'da gönüllü eğitimciler depremzede çocuklara anaokulu eğitimi veriyor

Benzer haberler

İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek

İncirlik Üssü'nde konuşlu Polonyalı askerlerden afet yardımları sevkiyatına destek

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremde hasar görmedi

Mersin Şehir Hastanesi 5 bin 300 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

Depremde enkaz altında kalan anne ile kızı: Birbirimize olan sevgimiz güç verdi

Depremde enkaz altında kalan anne ile kızı: Birbirimize olan sevgimiz güç verdi
Adıyaman'da gönüllü öğretmenler çadırları eğitim yuvasına dönüştürdü

Adıyaman'da gönüllü öğretmenler çadırları eğitim yuvasına dönüştürdü
Prof. Dr. Sözbilir: Dünyadaki deprem şiddeti skalası 12'ye kadar. Son yaşadığımız deprem 11 şiddetine kadar çıkmış oldu

Prof. Dr. Sözbilir: Dünyadaki deprem şiddeti skalası 12'ye kadar. Son yaşadığımız deprem 11 şiddetine kadar çıkmış oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet