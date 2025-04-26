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Veteriner hekimler, sahipsiz köpek sorununun çözümünde daha fazla görev üstlenecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz tehlike arz eden köpek sorununun çözümü için belediyelere yaptıkları denetimlerde veteriner hekimlerin aktif rol alacağını bildirdi.

Zeynep Duyar  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Veteriner hekimler, sahipsiz köpek sorununun çözümünde daha fazla görev üstlenecek Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Yumaklı, Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) düzenlenen ​programda, hayvansal üretimin gıda arz güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

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Vatandaşlara sağlıklı, kaliteli ve güvenilir hayvansal ürünleri sunmak için de veteriner hekim meslek grubunun önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu meslek grubunun hayati önem taşıyan koruyucu hekimlik, hayvan ıslahı ve tedavisi ile hayvansal ürünlerin güvenliği gibi çeşitli alanlarda hizmet verdiğini hatırlattı.

Yumaklı, halk sağlığı açısından önemli olan bulaşıcı hastalıkların büyük bölümünün zoonoz, yani hayvanlardan insanlara bulaşan türde olduğuna dikkati çekerek, Kovid-19'un da bunlar arasında bulunduğunu bildirdi.

Veteriner hekimlerin Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinde zaman mefhumu gözetmeden, en zor koşulda dahi cansiperane şekilde çalıştığını dile getiren Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, veteriner hekimliğin güçlenmesi için gereken adımları attıklarını anlattı.

Yumaklı, veteriner hekimlerin daha güçlü koşullarda mesleğe adım atabilmesi ve çalışması için hem yapısal hem de mevzuat iyileştirme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un da bir veteriner hekim olduğunu hatırlatan Yumaklı, "Onun meslek hayatındaki duruşu bize bilimsel bilgi ile ahlaki sorumluluğun nasıl olması gerektiğine ilişkin ipucu veriyor." dedi.

Sahipsiz köpek denetimlerinde veteriner hekimler görevlendirilecek

Yumaklı, sağlıklı hayvan olmadan sağlıklı insan, sağlıklı insan olmadan da sağlıklı toplum olamayacağını belirterek, sağlıklı toplumun teminatının veteriner hekimlerin bilgi, emek ve vicdanıyla mümkün olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak Türk Veteriner Hekimler Birliği ile görev alanlarının kesiştiği birçok konuda işbirliği halinde olduklarını vurgulayan Yumaklı, kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesinde Bakanlık personelinin yanı sıra serbest veteriner hekimlerin de 4 yıldır görev aldığını bildirdi.

Yumaklı, şubatta Bakanlık ile Birlik arasında yapılan protokolle koyun ve keçilerin küpelenmesi ve programlı aşıların yapılmasında aynı uygulamaya geçtiklerini ifade ederek, "Bu kapsamda il müdürlüklerimizle bölgedeki veteriner hekim odaları bu protokolü imzalayarak mücadeleyi beraber yürütecekler." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün de yeniden yapılandırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada özellikle veteriner hekim arkadaşlarımızın görev alması son derece önemli. Hayvanları Koruma Kanunu gereği icra edilecek işlerde veteriner hekimler görevlendireceğiz. Bu arkadaşlarımız sahipsiz sokak köpekleri sorununun çözümü için belediyelere yaptığımız denetimlerde aktif görev alacaklar."

"Kendi işinizin patronu olun"

Yumaklı, veteriner hekim olarak üniversiteden mezun olanların kamuda istihdamı konusunda ciddi bir talep olduğunu da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu mümkün değil. Çünkü mezun olan kardeşlerimizle emeklilerin arasında ciddi fark var, sürekli alımın olması mümkün değil. Sizlerin aldığı eğitim sadece üniversiteden mezun olunca kamu kurumunda işe girmek, bir muayenehane açarak hizmet vermek değil, eğitimi kendi işinizin patronu olarak kullanabileceğiniz devasa bir alan var. Bakanlığımız bununla ilgili 5 yıllık Hayvancılık Yol Haritası açıkladı ve orada özellikle siz kıymetli kardeşlerimin kendi ata toprağında kendi işini kurmasıyla ilgili ortamı hazırladık. Normalde verilen desteklerin üzerine eğer genç bir kardeşimiz bu işi yapmaya başlamışsa ilave pozitif ayrımcılığı var. Eğer kadın bir girişimcimiz varsa ona ilaveten daha da fazla destek ve bizlerin teşvikleri var. Bu yönünün değerlendirilmesini özellikle istirham ediyorum. Ben ülkemin gençlerini bu konuda almış oldukları eğitim konusunda son derece yetkin görüyorum ve buradan bütün kardeşlerimi kendi işlerinin patronu olmaya davet ediyorum."

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